Giovanni Ciacci e la battuta infelice al GF Vip: “Facciamo una violenza sessuale?” Al Grande Fratello Vip, Giovanni Ciacci e Sara Manfuso sono stati protagonisti di una scena discutibile. I due hanno ironizzato sull’ipotesi di simulare una violenza sessuale.

La nuova edizione del Grande Fratello Vip continua a generare polemiche, complici anche alcuni concorrenti che sembrano aver deciso di non porre freni al loro linguaggio e ai loro comportamenti, pur essendo 24 ore su 24 davanti alle telecamere. L'ultimo scivolone ha visto suo malgrado protagonista Giovanni Ciacci.

Cosa hanno detto Giovanni Ciacci e Sara Manfuso

In queste ore, una scena che ha visto protagonisti Giovanni Ciacci e Sara Manfuso, ha fatto storcere il naso. L'uomo è passato alle spalle della gieffina e si è scusato per averla sfiorata: "Non ti volevo toccare il cu**". Incomprensibile la risposta di Sara Manfuso che, sebbene ironizzando, ha commentato: "Domani urlerò ‘Mi ha toccato il cu**'". E altrettanto infelice la reazione di Giovanni Ciacci: "Facciamo una violenza sessuale?". E Manfuso di rimando: "Sì dai, simuliamo". Chiaramente i toni erano scherzosi, ma ciò non rende le loro parole più accettabili.

Ciacci tra i concorrenti che hanno preso di mira Marco Bellavia

Ciacci aveva già contrariato gli spettatori, non porgendo una mano a Marco Bellavia, quando quest'ultimo tentava in tutti i modi di trovare un punto d'incontro con lui. Quando il concorrente ha lasciato la casa del Grande Fratello Vip, Giovanni – anziché mostrarsi dispiaciuto per l'epilogo dell'esperienza di uno dei suoi compagni di avventura – ha commentato: "Ce lo siamo levato dai cog**oni". Non resta che attendere la puntata di lunedì 3 ottobre del reality condotto da Alfonso Signorini per scoprire se verranno presi provvedimenti o quantomeno verranno rimproverati coloro che non hanno saputo accogliere Marco Bellavia e rispettare le sue fragilità. Intanto, c'è chi è andato a protestare fuori dalla casa del GF Vip, accusando i concorrenti di avere fatto bullismo. La donna in questione ha poi tentato di attraversare la porta rossa ed è stata portata in caserma.