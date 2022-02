Gianmaria Antinolfi sul triangolo Alex, Delia, Soleil: “Tutto patetico, attori di basso livello” Gianmaria Antinolfi commenta quanto sta accadendo nella casa del GF Vip, soprattutto del triangolo amoroso tra Delia, Alex e Soleil. L’imprenditore napoletano insieme a Federica Calemme ha parlato degli sviluppi della loro storia d’amore.

A cura di Ilaria Costabile

Ormai fuori dalla casa del Grande Fratello Vip, Gianmaria Antinolfi non si tira indietro e commenta insieme a Federica Calemme, ormai inseparabile, quanto sta accadendo nella casa più spiata d'Italia. Intervistati dal settimanale Chi, i due ex gieffini hanno parlato della loro storia che procede a gonfie vele e anche dei loro progetti per il futuro, provando ad ipotizzare chi conquisterà il titolo di vincitore del reality di Canale 5, una tra Jessica Selassié e Miriana Trevisan.

I commenti sul GF Vip

Gianmaria Antinolfi è stato uno dei personaggi più chiacchierati e anche bersagliati nel corso della sua permanenza nel reality show, ma il fatto di aver dovuto lasciare il programma per questioni di lavoro lo ha sollevato dal dover assistere all'entrata di Delia nella casa e, soprattutto, al ritorno di Alex Belli: "Sono contentissimo di esser uscito al momento giusto e di non aver vissuto questa vicenda dentro la Casa. Trovo tutto molto triste, patetico e teatrale. Inoltre c’è una base di profonda presa in giro per le persone che guardano. Sono attori di basso livello". A lui si accoda anche Federica Calemme che infatti dichiara: "Sono persone molto lontane dai miei valori, dal mio modo di essere e di vivere. Li trovo ridicoli. Non credo a nulla di quello che fanno e mostrano". In merito alla loro esperienza nella casa, i due hanno però visioni diverse, l'imprenditore napoletano infatti afferma: "Rifarei ogni cosa. Anche saper incassare è sinonimo di strategia e buona educazione. Forse non tutti capiranno questo concetto, ma io sono così". La modella napoletana, invece, ha qualche rimpianto:

Con Gianmaria sì, rifarei tutto perché tutto oggi ci ha portato qui. Ho sbagliato a fidarmi di persone che hanno provato a condizionarmi, come Nathaly Caldonazzo che mi raccontava solo il negativo di Gianma. Ma so ragionare con la mia testa e con il mio cuore.

La storia tra Federica Calemme e Gianmaria Antinolfi

I due fuori dalla casa hanno avuto modo di conoscersi davvero, cercando di trascorrere quanto più tempo possibile insieme, come racconta Antinolfi: "Siamo usciti dalla Casa del Gf Vip e non ci siamo quasi mai più staccati. Io ho ripreso il mio lavoro e mi divido tra Vicenza, Milano e Parigi. Federica è con me quasi sempre. Non c’è treno, aereo o distanza che tengano". Anche Federica Calemme, che inizialmente aveva qualche dubbio in merito al bel gieffino, si è poi dovuta ricredere: