Gianmarco Onestini difende il fratello Luca e risponde a Giulia Salemi: “Lanci messaggi sbagliati” Gianmarco Onestini risponde a Giulia Salemi che ha risposto all’accusa del gieffino di leggere tweet che vadano contro di lui. Il modello ha scritto: “Non potevi lanciare messaggio più sbagliato”.

A cura di Ilaria Costabile

Dopo la puntata del Grande Fratello Vip in cui è intervenuta la madre di Luca Onestini in difesa di suo figlio, anche sui social si è scatenato un acceso botta e risposta dopo che il gieffino si è lamentato del fatto che Giulia Salemi in trasmissione leggesse solo tweet apertamente contro di lui. L'influencer non ha perso tempo e ha risposto alle velate accuse dell'ex tronista e, intanto, anche suo fratello Gianmarco è intervenuto per spalleggiarlo.

La risposta di Gianmarco Onestini a Giulia Salemi

La stoccata di Onestini nei confronti di Giulia Salemi voleva sottolineare come quest'ultima non fosse obiettiva, ma essendo amica di Soleil Sorge, sua ex fidanzata, avesse piacere a leggere dei commenti particolarmente negativi sul suo conto. L'influencer, però, ha risposto al gieffino dicendogli: "Se passassero quelli che la maggior parte del web scrive su di te, ti andresti a nascondere". A distanza di qualche ora si è intromesso nella questione anche Gianmarco Onestini, chiamato in causa per difendere il buon nome del fratello che, stando nella Casa, non può controbattere e su Twitter scrive:

Giulia, non potevi dare messaggio più sbagliato: si devono nascondere gli stupidi leoni da tastiera che scrivono certi tweet. Non chi li riceve, non Luca. Un paio di occhiali e più imparzialità ti aiuteranno a vedere anche quelli belli che ci sono per lui che sono tanti.

Il tweet sospetto di Soleil Sorge

Nonostante l'influencer abbia spiegato che i tweet letti in puntata le sono segnalati dagli autori, anche Onestini jr sottolinea come Salemi non sarebbe affatto imparziale, sostenendo la tesi del fratello che la ritiene troppo amica di Soleil Sorge. Dopo la puntata di lunedì 23 gennaio, però, è stata proprio la ex gieffina, nonché conduttrice del GF Vip Party a scrivere su Twitter un commento che sembrava potesse riferirsi all'intervento della madre di Luca Onestini arrivata nella Casa e il cui exploit non è passato inosservato. L'influencer ha scritto, sebbene non in maniera diretta, qualcosa che potrebbe ricondursi a quell'esatto momento: