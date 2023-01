Giulia Salemi a Luca Onestini: “Se leggessi tutti i tweet contro di te andresti a nasconderti” Giulia Salemi replica a Luca Onestini che l’aveva accusata di leggere solo i tweet dei suoi hater perché amica di Soleil Sorge. “Se dovessi leggere tutti quelli che scrivono contro di te, andresti a nasconderti”, ha risposto piccata l’influencer.

A cura di Stefania Rocco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La critica mossa da Luca Onestini a Giulia Salemi ha provocato la reazione piccata dell’influencer, voluta da Alfonso Signorini perché fosse la voce del web al Grande Fratello Vip, un ruolo inesistente nel programma fino a prima dell'arrivo di Giulia. Luca, dopo la puntata di ieri, aveva accusato Giulia di leggere solo i tweet a suo sfavore perché amica di Soleil Sorge, ex fidanzata con la quale Onestini non è rimasto in buoni rapporti tanto da litigarci in diretta in una puntata del GF andata in onda circa un mese fa. Accusata di essere parziale per motivi personali, Giulia ha risposto a Luca via Twitter in attesa di potergli rispondere a tono durante la prossima diretta.

Che cosa aveva detto Luca Onestini

Onestini, dopo la diretta di lunedì 23 gennaio, aveva commentato così i tweet che lo riguardano scelti da Giulia: “Che poi questa cosa dei tweet impostata così non è proprio equa. Se ci pensate c’è una sola che sceglie tutto. Sempre in un certo modo. Magari fanno vedere tre tweet di un tipo e poi ce ne sono tre milioni che dicono un’altra cosa. Su di me ad esempio fanno vedere cose negative o nulla. Spesso non mi fanno vedere proprio nulla". Aveva quindi aggiunto: "In più Giulia è amica di Soleil, la mia ex e questo si capisce già. Secondo me i tweet li sceglie lei! No non li scelgono gli autori! Cos’è lì a fare altrimenti? Li sceglie lei”.

La risposta di Giulia Salemi

Infastidita, Giulia ha scelto di rispondere via Twitter a Onestini: “Caro Luca Onestini io scelgo i tweet e gli autori me ne passano solo alcuni. Ti assicuro che se passassero quelli che la maggior parte del web scrive su di te forse ti andresti a nascondere in sauna per una settimana. I miei sono i più buoni”. È probabile che lo scontro tra i due, a distanza e senza contraddittorio, non sia finito qui.