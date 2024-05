video suggerito

Giada Desideri torna a UPAS con Claudia Costa, Luca Ward: “Lasciasti il lavoro per i figli, ora vola” Giada Desideri ospite de La volta buona ha parlato del suo ritorno a Un posto al sole nei panni di Claudia Costa. Ha ricordato quando lasciò il lavoro per dedicarsi ai figli prima di ricevere una sorpresa dal marito Luca Ward. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

22 anni fa lasciava Un posto al sole, soap nella quale vestiva i panni di Claudia Costa, e oggi, ospite di La volta buona, Giada Desideri ha parlato del suo ritorno sul set della serie televisivi di successo di Rai3. L'attrice, sposata con Luca Ward, aveva messo da parte il lavoro per dedicarsi ai figli, Lupo e Luna. Oggi che sono "grandi e autonomi", come lei stessa ha spiegato, ha realizzato il sogno di ritornare su un set.

Il ritorno a UPAS di Giada Desideri

Giada Desideri, ospite di Caterina Balivo a La volta buona, ha parlato del suo ritorno a Un posto al sole dopo 22 anni: "In 22 anni è successo di tutto. UPAS mi è sempre rimasto nel cuore, è stata quella la mia volta buona. È stato il lavoro che mi ha dato la notorietà, tornare oggi, ricominciare a lavorare in tv, è la seconda volta buona". Il 30 aprile 2024 è andata in onda la puntata che ha segnato il suo ritorno: "Adesso Claudia Costa è tornata, la sua indole un po' biricchina è rimasta. Il personaggio è positivo, lei è allegra, ironica, riserverà belle sorprese" ha aggiunto. È stata per 10 anni lontana dal set: "Mi è mancato tutto. È stato bello tornare a UPAS perché è una comfort zone. Quando lavori per tanto tempo con le stesse persone, ti ci avvicini e poi ti mancano. Quel genere di famiglia, è bella. Vai a lavorare ma è come se andassi a trovare un amico".

L'amore per Luca Ward e i figli Lupo e Luna

Giada Desideri si allontanò dal lavoro per dedicarsi ai figli, Lupo e Luna, nati dal matrimonio con Luca Ward. Oggi che è tornata sul set, è tranquilla essendo loro ormai grandi e autonomi: "Ero preoccupata, invece sono molto bravi. Mi sostengono e sono autonomi. Luna mi ha fatto ridere perché eravamo in giro e una signora che guardava UPAS mi ha chiesto una foto. Le foto le chiedono al papà. Mi ha guardato come a dire "mamma, anche a te chiedono le foto?". Per l'attrice è poi arrivato un video messaggio del marito, celebre voce de Il Gladiatore, il quale le ha detto:

Dopo tanti anni sei ritornata a fare il lavoro che amavi tanto per il quale hai studiato tanto. Poi sono arrivati i figli, ti sei dedicata ai figli, questo è un gesto meraviglioso che ho apprezzato tanto. Ci tenevo al fatto che tu rientrassi nel tuo lavoro. Siamo tutti tuoi fan a casa. Vola.

Dopo aver ascoltato le sue parole, ha commentato: "L'amore è come un giardino in fiore, lo devi coltivare. L'amore va coltivato, ci vuole impegno. Il primo bacio gliel'ho dato io, gli diedi un bacio a stampo".