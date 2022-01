Luca Ward e la malattia della figlia Luna: “Se non si fosse operata, sarebbe morta per soffocamento” Ospite di Oggi è un altro giorno, Luca Ward è tornato a parlare della malattia della figlia Luna, la Sindrome di Marfan.

A cura di Elisabetta Murina

Luca Ward torna a parlare apertamente della malattia della figlia Luna, avuta con la moglie Giada Desideri. Ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, l'attore racconta il dolore della scoperta che Luna è affetta dalla Sindrome di Marfan, l'intervento chirurgico della figlia (oggi 12enne), e il sentirsi in parte responsabile della sua sofferenza. Già a marzo, Luca Ward aveva deciso di affrontare l'argomento nel salotto di Verissimo con Silvia Toffanin.

La scoperta della malattia

La figlia di Luca Ward è affetta dalla Sindrome di Marfan, una malattia rara del tessuto connettivo che può causare alterazioni ossee, oculari, cardiache e del sistema nervoso centrale. A Serena Bortone, l'attore racconta di essersi accorto, insieme alla moglie, che Luna aveva il bacino non allineato: "Una cosa che abbiamo notato è il bacino asimmetrico e da genitori abbiamo iniziato a fare una serie di ricerche". Dopo più di un anno passato a capire quale fosse il problema, la "sentenza micidiale" è arrivata:

"Non ne sapevamo assolutamente nulla, quando abbiamo aperto internet è stato un disastro totale. Io sono andato proprio giù, nonostante sono sempre stato un uomo forte. Qui potevo fare poco".

Ad affrontare con più forza la diagnosi è stata Giada che, racconta Luca Ward, "ha preso in mano la situazione", lasciando il suo lavoro per dedicarsi completamente a Luna. Lui, invece, ha portato avanti la carriera: "Io ho continuato a lavorare, non l'ho ancora metabolizzata. Giada invece mi fa vedere che ormai è dentro il sistema". A Luca Ward non è mai capitato di pensare ‘perché proprio a me', ma ammette che sia lui che la moglie si sono sentiti in parte responsabili: "Sono cose che capitano, ci sentivamo colpevoli all'inizio, pensavamo fosse colpa nostra. È stato terribile"

Leggi anche Chi è Enrico Monti, marito di Sabrina Salerno e padre di suo figlio Luca Maria

L'intervento chirurgico

Luca Ward e la moglie hanno procurato a Luna dei busti correttivi, andando fino in Francia a prenderli, per aiutarla a sviluppare la colonna vertebrale, dal momento che lei ha "una curvatura e distorsione della colonna". Purtroppo però la pandemia ha bloccato gli spostamenti e dunque non era più possibile reperire i busti correttivi. Così, la piccola Luna è stata costretta ad operarsi chirurgicamente prima del tempo: "Normalmente si fa a 18-19 anni, i rischi erano tanti. Non c'era scelta, l'alternativa era la morte per soffocamento".

Il rapporto di Luca Ward con il secondo figlio Lupo

Oltre a Luna, Luca Ward ha avuto un altro figlio con Giada Desideri, Lupo, che ora ha 16 anni. Anche se adesso passano molto tempo insieme, l'attore ammette che non è sempre stato così. Nei primi anni dopo la diagnosi della figlia, l'ha trascurato concentrando tutte le attenzioni su di lei: "Ho fatto un errore, per i primi cinque anni sono andato in protezione con Luna. Lo facevo in maniera automatica". Ad aiutarlo, anche in quella circostanza, è stata sua moglie: "Una sera mi ha messo sul divano e mi ha detto: "Hai un problema, il tuo atteggiamento rispetto a Lupo". Resosi conto della situazione, Luca Ward ha cercato di porre rimedio, chiedendosi: "Come faccio a recuperare quattro anni?". Anche se non ha trovato una vera soluzione perché "il tempo passato non si recupera", sta sfruttando al meglio il presente per costruire un rapporto più solido con Lupo.