Giacomo Urtis su Delia Duran e Alex Belli: “Fate le or***”, ma non sa di avere il microfono aperto In puntata, durante un confronto tra Delia e Alfonso Signorini sull’amore libero di Alex Belli, Giacomo Urtis si lascia scappare un commento sulla loro vita privata. Senza accorgersi di avere il microfono aperto.

A cura di Giulia Turco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2021/2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Non trova pace il triangolo tra Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge. L'attore, tornato in studio al GFVip dopo averlo lasciato tra le polemiche la puntata precedente, ha ammesso di amare entrambe le donne. Amori diversi sì, ma ai quali non ha intenzione di rinunciare il virtù del suo ideale di "amore libero". In puntata, durante un confronto tra Delia e Alfonso Signorini sulla questione, Giacomo Urtis si lascia scappare un commento non richiesto. Senza accorgersi di avere il microfono aperto.

Cos'ha detto Urtis su Delia Duran

Nonostante le confessioni di Belli, quello dell'amore libero che lo lega alla moglie Delia resta un nodo ancora da sciogliere. Interrogata da Signorini che vorrebbe mettere in chiaro le cose una volta per tutte, la modella ribadisce di non aver mai tradito e non essere stata tradita a sua volta da Alex. In studio, ad assistere al confronto, c'è Giacomo Urtis che seduto tra i concorrenti eliminati, si lascia scappare un commento. "Amore libero, come no…. Fate le or***", dice poco prima che la regia chiuda l'audio dell'ex gieffino. Parole che sfuggono al conduttore ma non al pubblico a casa, che in settimana aveva assistito alle rivelazione di Delia in settimana a proposito dei rapporti tra lei, Alex e altre donne.

I triangoli di Delia Duran e Alex Belli

Parlando con Miriana Trevisan, Delia Duran in settimana ha chiarito senza mezzi termini il suo interesse per le donne e ha raccontato un dettaglio sul suo passato sentimentale: "Ho avuto un'esperienza con Aida Yespica". Poco prima un'altra confessione piccante: "Ci siamo divertiti, il giorno del suo compleanno abbiamo fatto una sco**ta la sua amica, io sono fatta così, lo dico tranquillamente. A me piacciono le donne. Eravamo una coppia che nessuno poteva combattere". La donna in questione potrebbe essere Stella l'assistente di Alex, che a Pomeriggio 5 ha rivelato di avere un rapporto particolarmente intenso con l'attore: "Abbiamo condiviso tutto insieme, anche momenti di complicità erotica".