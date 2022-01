Stella rompe il silenzio sul rapporto con Alex Belli e Delia Duran: “Siamo amanti, amici e complici” Stella, la donna del triangolo con Alex Belli e Delia Duran, rompe il silenzio e racconta la sua idea di amore libero e in che rapporti è con la coppia.

A cura di Elisabetta Murina

Dopo essere stata nominata più volte come donna del triangolo tra Alex Belli e Delia Duran, Stella rompe finalmente il silenzio. Nella casa del Grande Fratello Vip, l'attore aveva fatto il suo nome, definendola un'amica e tranquillizzando la moglie circa il suo rapporto con Soleil Sorge dicendo che era "come quello con Stella". Recentemente poi la showgirl venezuelana ha rivelato di avere un interesse anche per le donne, confessando il flirt con Aida Yespica e il rapporto a tre con il marito e un'amica, pur senza fare esplicitamente il suo nome. Ora Stella, attrice e assistente di Alex Belli, racconta la sua verità sull'amore libero e spiega in che rapporti è con la coppia, in una lunga intervista concessa a Libero Quotidiano.

"Io e Alex ci amiamo, ma è un concetto di amore evoluto"

Stella conosce e lavora per Alex da diversi anni: "Collaboro con lui come stylist e ci conosciamo da tantissimi anni e posso dire di essere il suo Alter Ego per la creatività come fotografo di moda". Ha scelto di parlare per la prima volta "per difenderlo", stufa "di sentirlo definire un manipolatore". Stella sostiene che l'attore nella casa abbia mostrato la versione più reale di se stessa, senza nessuna finzione: "Nella Casa del GF Vip è stato semplicemente se stesso, non ha recitato, lui è così, istrionico, pieno di vitalità". Tra loro due c'è un rapporto di complicità, amicizia, anche amore, ma in una forma diversa da quella tradizionale:

Io amo Alex e lui ama me, ma è un concetto di amore evoluto; siamo nel 2022 e ancora la gente non lo capisce e si ferma al pensiero del possesso e del sesso. Molti mi vedono come un’aliena, ma io sono me stessa, un’anticonformista in amore, magari prima o poi incontrerò una persona giusta, uomo o donna che sia.

La verità di Stella sull'amore libero con Alex e Delia

Per Delia l'amore libero è "condividere con la tua coppia il piacere di essere liberi, di raccontare le sessualità", e anche Stella è in parte della stessa idea quando pensa al rapporto che ha con lei e con Alex:

Noi siamo amici, amanti e complici nella vita e nel lavoro. Delia, con cui Alex ha un rapporto che lascia il partner libero di avere amici e amiche con rapporti che non si basano sulla superficialità, ma che vanno oltre, mi ha sempre accettato, non sono un pericolo per nessuno.

L'attrice e stylist non nega di aver avuto incontri sessuali con la coppia: "Abbiamo condiviso tutto insieme, anche momenti di complicità erotica", ma precisa che quello non è certamente "il fulcro della nostra intensa amicizia". Stella sfata poi il concetto di triangolo amoroso a cui ormai in molti fanno riferimento quando si parla di lei, Alex e Delia. Non è una forma di amore che crea "antagonismo e possesso", anzi: