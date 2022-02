Delia Duran si scaglia contro Alex Belli e lo strattona: “Non toccare Soleil, mi dà fastidio” Lite tra Alex Belli e Delia Duran nella casa del Grande Fratello Vip. La modella è andata su tutte le furie, perché il suo compagno non ammetteva il “Ti amo” detto a Soleil Sorge.

A cura di Daniela Seclì

Le prime ore di Alex Belli nella casa del Grande Fratello Vip, erano apparse tutto sommato pacifiche. Sia Soleil Sorge che Delia Duran, dopo la diretta, avevano messo da parte i loro malumori ed erano sembrate felici di riabbracciare l'attore. In mattinata, tuttavia, quando il discorso è tornato a ciò che Soleil e Alex Belli avrebbero fatto sotto le coperte, Delia si è scagliata contro il suo compagno.

Alex Belli si inginocchia davanti a Soleil Sorge

Delia Duran, Alex Belli e Soleil Sorge hanno avuto un confronto in giardino, nel corso della mattinata di martedì 15 febbraio. I toni si sono accesi quando Delia è tornata a parlare del "Ti amo" che Alex avrebbe detto a Soleil sotto le coperte. L'attrice e modella ha esortato Soleil a ripetere davanti all'attore quanto già detto in una puntata precedente del Grande Fratello Vip, ovvero che l'uomo le avrebbe detto di amarla. A quel punto, Alex Belli si è inginocchiato davanti a Soleil e le ha detto: "Sole eravamo in sauna, non te l'ho detto sotto le coperte". Delia si è scagliata contro di lui.

La furia di Delia Duran

Delia Duran si è scagliata contro Alex Belli e strattonandolo gli ha intimato: "Non toccarla, perché questa roba mi dà fastidio. Non fare così, perché questa roba non mi piace. Devi dire la verità, perché lei l'ha confermato. Confermalo adesso. Abbi le pal**. Fuori non mi avevi detto che sotto le coperte avevi detto: "Soleil io ti amo, mi sono innamorato di te", sono due cose diverse. Non me l'avevi detto". Alex Belli, dopo essersi allontanato da Soleil come richiesto da Delia, ha replicato: "Ma te lo confermo tutto, l'ho detto anche in studio, davanti a milioni di persone. L'ho detto quattro, cinque volte in studio. E non era un senso di sbando, ma un senso di consapevolezza". Insomma, la strada sembra essere più in salita del previsto per Belli.