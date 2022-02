Giacomo Urtis e la rivelazione su Fabrizio Corona al GF VIP: “Era una frecciatina per Barù”

Giacomo Urtis al GF VIP raccontò di avere un rapporto speciale con Fabrizio Corona, solo ora svela che quelle parole erano indirizzate a Barù, dette per provocarlo: “Ho una passione per lui”.

Ad inizio gennaio una confessione di Giacomo Urtis, allora concorrente del Grande Fratello VIP, su Fabrizio Corona aveva fatto chiacchierare nella Casa più spiata d'Italia. Il chirurgo raccontò di una storia di letto con un uomo noto nel mondo dello spettacolo senza rivelare il nome ma il cui identikit riportava all'ex paparazzo, lo stesso che, con tono ironico, confermò che le ricostruzioni riportavano a lui. A distanza di un mese circa l'ex gieffino, intervistato da Novella 2000, ha svelato qualche dettaglio in più sul suo rapporto con Corona, confessando che dietro quella rivelazione si nasconde la sua passione per Barù.

Il chirurgo, ex concorrente del Grande Fratello VIP, ha confermato che tra lui e Fabrizio Corona c'è un rapporto speciale.

Tra me e Fabrizio c'è una bellissima amicizia anche perché devo tanto a lui. Mi ha lanciato in questo mondo e se ogi sono qui è grazie principalmente a lui. Nella Casa si dicono tante cose, forse un po' ho esagerato, però le assicuro che di vero c'era. Non sono un mitomane.