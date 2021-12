GFVip, urla fuori dalla casa informano Soleil dell’ingresso di Delia Duran Qualcuno si è appostato fuori dalle mura della casa gridando al megafono la notizia, nel tentativo di avvisare Soleil. A Giacomo confida: “La nuova concorrente… Ilaria o Gaia”, poco prima che la regia la censuri.

A cura di Giulia Turco

È ormai certa la notizia di Delia Duran nuova concorrente della casa del Grande Fratello Vip. La moglie di Alex Belli dovrebbe entrare nella puntata di lunedì 3 gennaio, ma gli inquilini naturalmente ne sono ancora all'oscuro. Come la prenderà Soleil? Nella mattina del 31 dicembre, qualcuno si è appostato fuori dalle mura della casa gridando con tanto di megafono la notizia, nel tentativo di informare la diretta interessata. L'influencer, che stava ballando tranquilla in giardino, ha fatto come se nulla fosse, indossando tra l'altro la felpa di Alex Belli.

Come ha reagito Soleil alla notizia dell'ingresso di Delia

È evidente che Soleil abbia captato un messaggio indirizzato a lei. Tuttavia non è chiaro se abbia decifrato il nome di Delia. Fatto sta che poco dopo ha spifferato a Giacomo Urtis di avere un'informazione importante da rivelargli. "Amo mi devi raccontare della roba che hai sentito", la incalza il chirurgo. "Ah, sì. La nuova concorrente… Ilaria o Gaia", dice poco prima che la regia la censuri. Che davvero non abbia compreso il nome di Delia? O si tratta dell'ennesimo bluff della concorrente di punta di questa edizione? Negli ultimi giorni ha ammesso di aver parlato in confessionale con gli autori, che le hanno fatto una serie di domande su Alex e Delia: "Mi hanno chiesto se non mi sembrasse strano che nel video in collegamento Delia non fosse accanto a lui", ha raccontato, "magari si sono lasciati".

Delia non è positiva al Covid ed entrerà al GFVip

Nel frattempo, nonostante non ci sia ancora una data certa, sembra ormai una conferma che la modella venezuelana entrerà nella casa nelle prossime settimane. Le anticipazioni sui nuovi ingressi di gennaio sono state svelate da Gabriele Parpiglia che a Casa Chi aveva parlato di un colpo di scena. A far tremare il pubblico che non aste altro che vedere Delia sotto lo stesso tetto di Soleil la notizia della presunta positività al Covid della modella. Una voce che Delia ha prontamente smentito tramite Instagram: “voglio smentire chiunque abbia messo in giro la voce della mia positività al Covid-19. Tale informazione rientra nella sfera della privacy personale e chiunque la violi dando informazioni per di più false e non fondate ne risponderà legalmente”.