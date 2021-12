GFVip, Jessica si confida con Alessandro: “Anni senza piacermi, non mettevo neanche il costume” Jessica Selassié apre il suo cuore ad Alessandro Basciano, confidandogli le sue insicurezze anche in fatto di relazioni e di aspetto fisico, ricevendo in risposta alcuni consigli dall’ex tentatore.

A cura di Ilaria Costabile

Tra i protagonisti della sesta edizione del Grande Fratello Vip, Jessica Selassié è la concorrente che, senza dubbio, pur essendo sempre presente nelle dinamiche della casa, ha fatto parlare meno di sé. In queste ultime settimane, però, il suo nome è stato spesse volte associato a quello di Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. La gieffina, infatti, aveva mostrato un certo interesse nei confronti dell'ex tentatore, che però si è dovuto trasformare in un'amicizia e nulla di più. Approfittando della nascita di questo rapporto nato dopo un primo chiarimento, la principessa gli ha confidato tante cose anche del suo privato, di cui prima d'ora non aveva mai parlato, come riportato su Biccy.it.

Lo sfogo di Jessica Selassié

Una confessione a cuore aperto quella di Jessica Selassié che parlando con il gieffino gli confida di aver trascorso anni in cui il rapporto con il suo corpo non era stato propriamente appagante, in cui il suo essere molto autocritica l'ha portata anche a non esporsi più di tanto nei confronti di una persona per cui provava interesse, o viceversa, esporsi troppo:

Sono stata per cinque anni single. Due anni li ho passati dove neanche mi piacevo. Avevo accumulato tanti chili perché non mi piacevo, per due anni non ho messo né i pantaloncini né il costume da bagno. Dopo aver scoperto il mio problema sono tornata al peso forma di prima. Però nonostante ho iniziato a ripiacermi di nuovo puntavo un ragazzo e non gli piacevo, sono molto autocritica. Pensavo: se non gli piaccio la colpa è mia, il problema è mio.

La principessa, quindi, dopo aver ascoltato il consiglio di Alessandro Basciano, il quale le ha detto che non dovrebbe lanciarsi subito nelle braccia di una persona per cui prova interesse, ha poi ribadito: "Ma quando sto nelle mie poi l’altro non capisce che ho un interesse nei suoi confronti, tanto come faccio sbaglio. Io sbaglio sicuro. Speravo di entrare qui e di trovare qualcuno che mi potesse piacere. Sono entrata ed ho trovato solo uomini sposati e quindi… Mi faccio mille film perché sono molto autocritica verso me stessa”.

Sophie Codegoni aveva parlato di Jessica con Alessandro

Come aveva confidato anche Sophie Codegonia colui che, a conti fatti, è il suo nuovo flirt, la più grande delle sorelle Selassié sperava di poter incontrare qualcuno di cui innamorarsi proprio nella casa del Grande Fratello Vip. Ed è per questo che, infatti, aveva adocchiato anche il bel Basciano che, però, ha puntato subito la giovane Sophie con la quale è nato un feeling in pochi giorni, tanto da mettere in discussione anche l'amicizia tra le due gieffine.