GFVip, Giaele scarica Antonino: “Eri un punto di riferimento, ora non mi va di passare tempo con te” Antonino Spinalbese ricerca ancora Giaele De Donà, la quale però non sembra essere disposta a mettere a repentaglio la sua tranquillità, spiegando al gieffino che non ha intenzione di mettersi nei casini per lui.

A cura di Ilaria Costabile

Il rapporto tra Giaele De Donà e Antonino Spinalbese è ormai arrivato ad un punto di non ritorno. Da che erano inseparabili i due si sono man mano allontanati con l'arrivo di Oriana Marzoli, nonostante il dongiovanni della casa abbia sempre cercato di mantenere un legame che gli permettesse di tornare dall'altra gieffina ogniqualvolta ne avesse avuto bisogno. Ma Giaele sembra non voler più stare al gioco.

Giaele spiega ad Antonino perché si è allontanata

Ad avvicinarsi per affrontare l'argomento è proprio Antonino che, infatti, chiede spiegazioni a Giaele del suo comportamento sempre più distante, per cui in un momento che sono riusciti a ritagliarsi da soli lui le fa notare: "Vedi, comunque tu non mi parli". La gieffina, in maniera piuttosto pacata, cerca di spiegargli le sue ragioni e motiva il suo allontanamento semplicemente sottolineando come la loro frequentazione in questi mesi abbia portato diverse problematiche:

Adesso ci parlo con te. Sinceramente, di mettermi in mezzo a cose non c'ho voglia, ho altre persone con cui vado d'accordo, con cui sto, come prima per me eri un punto di riferimento te, adesso lo è una Micol o un Edoardo. Quindi se devo passare del tempo con te per trovarmi poi nei casini, in cose che non ho voglia, perché veramente non ne ho voglia, preferisco stare con altra gente.

Giaele decisa a salvare il suo matrimonio

Come emerso anche nell'ultima puntata del Grande Fratello Vip, Giaele ha deciso di prendere le distanze da Spinalbese anche perché la presenza di Oriana Marzoli e la complicità venutasi a creare tra i due, l'aveva infastidita, per cui aveva deciso di cogliere l'occasione per pensare solo a sé. La gieffina, infatti, preoccupata anche per le sorti del suo matrimonio con Bradford Back, aveva deciso di non farsi coinvolgere emotivamente da Antonino, per paura di entrare in un vortice dal quale sarebbe stato difficile venirne fuori. Intanto Antonio, Oriana e Giaele avevano avuto un confronto, proprio perché la gelosia delle due donne era ormai diventata reciproca e secondo la concorrente spagnola, era arrivato il momento di chiarire certe questioni rimaste in sospeso.