GFVip, Antonella Fiordelisi furiosa dopo la puntata: “Mi attaccano tutti, non dirò più niente” Antonella Fiordelisi è delusa e arrabbiata per come il pubblico, e anche alcuni inquilini, percepiscono il suo comportamento. La gieffina, in uno sfogo post puntata, dichiara di non voler più parlare con nessuno.

A cura di Ilaria Costabile

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Antonella Fiordelisi è una delle protagoniste indiscusse della settima edizione del Grande Fratello Vip, attorno al suo personaggio si sono venute a creare una serie di dinamiche ma non si può dire che sia la preferita del pubblico che, anzi, in più occasioni ha dimostrato di non apprezzare certi suoi comportamenti. La gieffina, dopo l'ennesima puntata in cui è stata al centro di attacchi e polemiche, è esplosa in uno sfogo che ha lasciato trapelare le sue nuove "strategie" di gioco.

Lo sfogo di Antonella Fiordelisi

Dalla storia con Edoardo Donnamaria, allo scontro con Micol Incorvaia e le antipatie con Oriana Marzoli per poi finire nello scontro con Guendalina Tavassi, non si può dire che Antonella Fiordelisi non sia riuscita a rendersi protagonista di questa edizione, ma dopo l'ultima puntata ha compreso che il suo comportamento non è stato accolto favorevolmente dal pubblico che non ha esitato a fischiare e ad applaudire a tutti coloro che hanno manifestato opinioni negative sul suo conto. La schermitrice, quindi, si sfoga dicendo:

La gente del pubblico sta applaudendo tutte le cose contro di me. Hai ragione che non devo badare al pubblico e lo farò. Non fingo di essere chi non sono come queste dentro la casa. Queste sono finte buone poi cacciano il veleno e sono delle vipere. Per come sono fatta io non riesco a stare zitta. Comunque adesso non farò più nulla, non dirà mai più la mia. Faccio parlare gli altri, bene così andate avanti. Non commenterò più nulla, visto che parlavo sempre io. Visto che mi sono presa dell’arpia e strega, mi sono stancata. Perché tanto è inutile. Poi vabbè i fischi e tutto, che devono fare in studio? Io rispondo sempre a tono. Visto che la gente applaude solo chi mi viene contro, allora io non dico più nulla. Almeno starò zitta in puntata così non mi fanno gli applausi contro o i fischi”

Il silenzio di Antonella Fiordelisi

Stando a quanto riportato da Biccy.it, lo sfogo continua e la gieffina dichiara di non volersi più intromettere nelle discussioni che avvengono nella casa, affermando di voler fare una cernita tra i concorrenti e preferendo il silenzio a possibili conversazioni per le quali poter essere attaccata in puntata: