GFVip, Aldo Montano rivela cos’ha detto Alex Belli durante la pubblicità prima di lasciare lo studio Aldo Montano si sfoga sulle manie di protagonismo di Belli che poco prima di lasciare lo studio del GFVip si sarebbe vantato della sua centralità nelle dinamiche del programma: “Io faccio il 23% di share”.

A cura di Giulia Turco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2021/2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ore di silenzio sul fronte Alex Belli. L'ex gieffino sarebbe volato verso l'Egitto, stando a quanto ha lasciato intendere. Dopo la lite in studio con Signorini che lo ha cacciato dallo studio del GFVip, Belli ha mostrato sui suoi social di aver preso un volo per lasciare l'Italia e raggiungere un amico e collega all'estero. Sarà vero? O che sia tutta una montatura per giustificare il fatto di non essere più ben voluto dagli autori nello studio di Cinecittà? Fatto sta che per le prossime settimane Belli non sarà sicuramente in studio, per un motivo o per l'altro.

Le rivelazioni di Aldo Montano su Alex Belli

In diretta con Casa Chi Aldo Montano ha parlato del rapporto con Alex, un tempo di amicizia, ben presto diventato di ostilità. "La nostra è iniziata come un'amicizia all'interno del gioco, ma non è finita nello stesso modo direi", ha spiegato lo sportivo che ha le idee ben chiare sull'attore. "È una persona che gira intorno ad un unico tema che non è più interessante né costruttivo", ha detto a proposito del triangolo. "In studio ha fatto una superca**ola. Secondo me lui con quel rigiro di parole sul ‘game over’ sarà per l’ennesima volta nel programma". L'ex inquilino si è sfogato sulle manie di protagonismo di Belli, rivelando ciò che ha detto ai presenti prima di essere cacciato dallo studio.

Che poi dovete sapere che nelle pubblicità lui mi si avvicina e con il suo modo mi fa ‘perché io faccio il 23% di share, capito?’. Io non so nemmeno cosa significhi, ma se è contento lui. A me non piace, ma capisco che può funzionare e che il programma si regga anche su quello.

Venerdì Alex Belli non sarà in studio al GFVip

Ad ogni modo almeno per il momento possiamo concederci una tregua dall'affaire Belli, visto che quasi sicuramente l'attore non sarà in studio al GFVip nelle prossime puntate. Se è vero che si trova all'estero, al suo rientro in Italia dovrà scontare dieci giorni di quarantena e sottoporsi ad un tampone, prima di tornare in tv. Non è escluso comunque, che Belli possa proseguire il suo "GAME" tramite il suo profilo Twitter che, possiamo scommetterci, presto tornerà a scaldarsi.