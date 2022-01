Alex Belli lascia l’Italia dopo essere stato cacciato dal GF Vip: “Non è più il mio game” Poche ore dopo essere stato cacciato dagli studi del Grande Fratello Vip, Alex Belli fa sapere di aver lasciato l’Italia: “Ritorno alla mia factory creativa”.

A cura di Andrea Parrella

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2021/2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Alex Belli continua a fare il bello e cattivo tempo al Grande Fratello Vip. A poche ore dalla suacacciata dal programma, il protagonista indiscusso di questa edizione del reality ha deciso di lasciare l'Italia per concedersi una pausa. Lo ha preannunciato con un tweet pubblicato nella notte: "Ritorno alla mia factory creativa, dove vivo con anime dove non abbiamo bisogno di etichettare, scatolare o definirci… In quel mondo magico, per il quale tanto abbiamo lottato che si chiama libertà di espressione di vita. Non è più il mio game". Al netto delle perplessità sul senso della frase stessa, il messaggio di Belli sembra chiaro, quello di volersi allontanare dal Grande Fratello Vip.

Dove si trova Alex Belli?

E quale migliore occasione per un viaggio? Le storie pubblicate su Instagram da Alex Belli lo dicono chiaramente: un aereo in partenza, la foto di un aereo in volo, quindi scenari esotici che non sono facilmente decifrabili in termini geografici. Stando a voci che circolano in queste ore, pare che Alex Belli si trovi a Sharm El Sheikh. Se tornerà in Italia prima della prossima puntata del GF Vip di venerdì 28 gennaio, non è ancora chiaro.

Belli cacciato dallo studio del Grande Fratello Vip

Di certo Belli non deve aver digerito l'uscita forzata dagli studi del Grande Fratello Vip, dopo essere stato letteralmente cacciato dagli studi in seguito a uno screzio con Alfonso Signorini. "Insomma, ma cosa significa questo amore libero? Poter andare a letto con altre donne?", aveva chiesto in puntata Alfonso Signorini in merito alla storia a tre con Delia Duran e Soleil Sorge. La risposta di Belli: "Il mio concetto di libertà è legato alla possibilità di poter vivere un’amicizia, anche se io e Sole abbiamo perso la bussola e per questo a Delia ho chiesto scusa. Non significa andare a letto con altre donne. E non è quello che ho fatto con Soleil". Belli ha continuato finendo per spazientire lo stesso Signorini che al termine del blocco chiede agli autori di allontanarlo dallo studio: "Vattene fuori e lasciami lavorare".