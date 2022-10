GF Vip in blackout, diretta interrotta per ore, la produzione: “Problema tecnico” Dal primo pomeriggio del 5 ottobre la diretta del GF Vip è interrotta a causa di problemi tecnici. La produzione si scusa: “Siamo in attesa di ricollegarci non appena possibile”.

A cura di Andrea Parrella

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Sono ore di caos al Grande Fratello Vip. Dal primo pomeriggio del 5 ottobre la diretta del programma, disponibile in Tv su Mediaset Extra ma anche online sul sito Mediaset Play è stata interrotta improvvisamenteper un problema tecnico, come viene specificato dall'account Twitter ufficiale del programma, che ha fornito chiarimenti dopo circa due ore dallo stop.: "La diretta dalla Casa di Grande Fratello Vip è momentaneamente interrotta per un problema tecnico. Siamo in attesa di ricollegarci non appena possibile".

Il guasto derivato da un blackout

Stando a quanto apprende Fanpage da fonti vicine al programma, l'entità del problema è riconducibile a un blackout che ha messo fuori uso l'intero meccanismo di riprese all'interno della casa, situata come noto nel complesso di Cinecittà, a Roma. La ripartenza del sistema sta comportando grossi problemi e non è ancora chiaro per quanto proseguirà la sospensione della diretta.

Ipotesi abbandono di Sara Manfuso

L'interruzione ha immediatamente generato un flusso di commenti sui social, con varie ipotesi alternative a quella del guasto tecnico, per lo più riconducibili all'uscita di Sara Manfuso. Come vi abbiamo spiegato qui, Manfuso ha effettivamente palesato volontà di abbandonare la Casa in queste ore, ma la produzione starebbe tentando di trattenerla. Tuttavia, specificano fonti vicine al programma, la sua eventuale uscita non sarebbe connessa all'interruzione della diretta che è appunto legata al problema tecnico di cui vi abbiamo parlato.

Leggi anche Giovanni Ciacci fuori dal Gf Vip, il pubblico lo ha punito per le frasi su Marco Bellavia

Le intenzioni di Sara Manfuso di lasciare la Casa del GF Vip risalgono alla vicenda di Marco Bellavia e il suo abbandono di qualche giorno fa, un evento che ha enormemente segnato e sconvolto il clima all'interno della casa e che avrebbero portato Sara Manfuso a non sentirsi più in grado di continuare, soprattutto per la ricaduta reputazionale che l'uscita di Bellavia ha avuto su buona parte dei concorrenti, accusati di poca solidarietà con il coinquilino e atteggiamenti prossimi al bullismo. Accuse che Manfuso non riterrebbe compatibili con la sua persona, anche in base alla sua storia personale.