Problemi al Grande Fratello Vip, salta la diretta per questioni tecniche “Ci scusiamo per l’interruzione del programma”: problemi tecnici alla diretta – che va a singhiozzo – del Grande Fratello Vip. Su Twitter aleggia l’ipotesi della censura, ma Fanpage.it apprende da fonti vicine a Mediaset che si è trattato di un semplice guasto tecnico.

Una mattinata molto difficile per i tecnici del Grande Fratello Vip 7: ci sono problemi con la diretta. "Ci scusiamo per l'interruzione del programma", il classico cartello sostituisce le immagini in diretta dalla casa più spiata d'Italia. In alcuni momenti, la regia ha addirittura preferito mandare in onda degli spezzoni registrati. Su Twitter, BitchyFy si chiede: "Se stanno censurando la diretta per permettere a Sara Manfuso di uscire dalla Casa, perché non farcelo vedere?". Fanpage.it apprende che non si è trattato di censura, bensì solo di un guasto tecnico che ha portato all'oscuramento del canale.

Cosa sta succedendo

La diretta del Grande Fratello Vip è stata interrotta circa mezz'ora fa. Per alcuni minuti, in video c'era solo il logo del Grande Fratello Vip, successivamente la regia ha deciso di mandare in onda alcuni momenti registrati. Infine, la diretta è ripartita salvo poi arrestarsi di nuovo. A quel punto, la regia ha deciso di mettere in onda il cartello di avviso, il più classico: "Ci scusiamo per l'interruzione del programma. Le trasmissioni riprenderanno il prima possibile". Non si conosce ancora la causa del disservizio, anche su Twitter aleggia lo spettro della censura (poco probabile, a dire la verità).

Le reazioni su Twitter

Qualcuno scherza e ipotizza su Twitter: "Sto pregando che l'intero cast stia abbandonando la casa del Grande Fratello insieme a Sara Manfruso". I telespettatori di Mediaset Extra, però, sono convinti che Mediaset stia coprendo la fuga di Sara Manfruso dal reality show. Ma perché censurare? "Manco fosse El Chapo", twittano gli spettatori.

Una puntata movimentata

L'ultima puntata del Grande Fratello Vip 7 è stata a dir poco movimentata con tutte le conseguenze legate al caso Marco Bellavia. Squalificata Ginevra Lamborghini ed eliminato Giovanni Ciacci con televoto lampo, proprio in relazione al loro comportamento all'interno della casa e alle loro reazioni ai drammi dell'ex volto di Bim Bum Bam. Anche la prossima puntata, prevista per giovedì sera, potrebbe riservare sorprese.