Sara Manfuso al GFVip 7: il racconto della violenza, il compagno e l’ex marito politico Sara Manfuso è una delle concorrenti della settima edizione del Grande Fratello. Ex modella, ora giornalista e opinionista tv, è presidente di un’associazione contro la violenza sulle donne, dopo aver subito un abuso all’età di 17 anni. Sposata con il deputato Andrea Romano, ha una figlia avuta dalla relazione con il politico Alfredo D’Attorre.

Sara Manfuso è una delle concorrenti del Grande Fratello Vip 2022. Giornalista e opinionista, ha 35 anni e oltre ad essere stata ospite in vari programmi tv, il suo nome è diventato noto dopo aver raccontato di essere stata vittima di una violenza. Dalla storia con il politico Alfredo D'Attorre ha avuto una bambina, Lucrezia. Attualmente è sposata con il deputato Pd, Andrea Romano.

Chi è Sara Manfuso, dal racconto dell'abuso subito all'impegno nel sociale

Sara Manfuso nasce a Cassino nel 1987 e sin da ragazza inizia a lavorare nel mondo della moda. Si laurea in Storia e analisi delle idee filosofiche, e nel frattempo porta avanti un grande interesse per alcune tematiche sociali, tanto da avvicinarsi anche la mondo della politica. È però a seguito di un terribile evento, subìto quando aveva 17 anni, che ha riversato tutta la sua attenzione sulla necessità di tutelare le donne vittime di violenza. Come ha raccontato anche da ospite in alcune trasmissioni televisive, frequentava ancora il liceo quando ha vissuto questa drammatica esperienza: un uomo l'ha braccata all'entrata del palazzo in cui abitava, ma nonostante lei avesse provato a chiedere aiuto, nessuno è andato in suo soccorso. Da qualche anno è presidente di un'associazione, #Iocosì, che si occupa di abusi e violenze di genere: "Con l’associazione vogliamo offrire servizi, promuovere campagne di sensibilizzazione dialogando con le Istituzioni. Con regolarità bisogna fare approfondimenti e prendere coscienza di alcuni problemi”.

La carriera di Sara Manfuso, opinionista televisiva e giornalista freelance

Da ragazza inizia una carriera da modella, per poi addentrarsi dopo la laurea nel mondo del giornalismo, da freelance, collaborando con diverse testate giornalistiche, come La Notizia. In televisione è comparsa in veste di opinionista in programmi prevalentemente Mediaset, mentre è tra gli speaker radiofonici della trasmissione di Radio 2, "I Lunatici". Nel 2018 ha anche riacceso la sua passione per la politica, ed era stata scelta come capolista nel collegio del Lazio2, ma ha preferito tirarsi indietro dal momento che avrebbe dovuto scontrarsi con il suo ex compagno: Alfredo D'Attorre.

La relazione finita con il politico Alfredo D'Attorre, padre di sua figlia Lucrezia

È stata legata per un certo periodo al deputato del Partito Democratio, Alfredo D'Attorre, dal quale ha avuto una figlia di nome Lucrezia, che adesso ha quattro anni. La storia tra i due, però, si è conclusa, ma questo non ha impedito loro di avere un rapporto equilibrato per tutelare la bambina.

Chi è il marito Andrea Romano, candidato alle elezioni politiche con il PD

Sara Manfuso è attualmente sposata con il deputato Andrea Romano, direttore di Democratica, nonché professore universitario. I due si sono sposati in gran segreto nel 2020, e ancora oggi l'ex modella non è solita condividere momenti del loro privato sui social. Tra loro ci sono vent'anni di differenza, Romano ha anche un matrimonio alle spalle con Marta Craveri, dalla quale ha avuto tre figli, di cui uno, Dario, scomparso all'età di 24 anni. Finita la relazione con la sua prima moglie, il deputato ha incontrato l'assessore romano Francesca Santolini, da cui ha avuto la sua quarta figlia, Nina.