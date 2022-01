GF Vip, Federica Calemme eliminata: nominati Delia Duran, Giucas Casella e Soleil Sorge Federica Calemme è stata eliminata nel corso della puntata del Grande Fratello Vip di venerdì 28 gennaio. In nomination Delia Duran, Giucas Casella e Soleil Sorge. Tra loro, gli spettatori sceglieranno il primo candidato a un posto in finale.

A cura di Daniela Seclì

Federica Calemme è l'eliminata della puntata del Grande Fratello Vip di venerdì 28 gennaio. I nominati della serata, invece, sono stati: Delia Duran, Giucas Casella e Soleil Sorge. Tra loro, gli spettatori sceglieranno il primo candidato a un posto in finale. Riflettori puntati su Delia Duran, Alex Belli e sul loro concetto di amore. Inoltre, Soleil Sorge ha ricevuto una sorpresa. Ha incontrato sua zia e ha avuto modo di rivedere la sua cagnolina Simba. Kabir Bedi ha raccontato la tragica perdita del figlio. Infine, due nuovi concorrenti sono entrati nella casa: Gianluca Costantino e Antonio Medugno.

Chi è stato eliminato nella puntata del 28 gennaio, le percentuali

A sfidarsi al televoto sono stati Barù, Federica Calemme e Nathaly Caldonazzo. Ad avere la peggio è stata Federica Calemme. Ecco le percentuali che hanno portato all'eliminazione. La domanda a cui gli spettatori hanno risposto è stata: "Chi vuoi salvare?".

Barù 53%;

Nathaly Caldonazzo 33%;

Federica Calemme 14%.

Chi sono i concorrenti in nomination

Questa settimana non ci sono immuni. Dato che Gianmaria Antinolfi sta pensando di lasciare il Grande Fratello Vip lunedì 31 gennaio, non parteciperà alle nomination. Nomination palesi e segrete sono state scelte a caso, in base al colore della piramide pescata (nera o rossa).

Nomination segrete. Lulù ha nominato Giucas Casella, perché la sua sfuriata l'ha spaventata. Davide Silvestri ha nominato Delia Duran, perché è stufo del triangolo. Miriana Trevisan ha nominato Katia Ricciarelli. Jessica Hailé Selassié ha nominato Giucas Casella. Nathaly Caldonazzo ha nominato Giucas Casella. Giucas Casella ha nominato Nathaly Caldonazzo. Alessandro Basciano ha nominato Delia Duran.

Nomination palesi. Kabir Bedi ha nominato Alessandro Basciano. Manila Nazzaro ha nominato Soleil Sorge. Soleil Sorge ha nominato Delia Duran. Delia Duran ha nominato Soleil Sorge. Sophie Codegoni ha nominato Delia Duran. Barù ha nominato Delia Duran. Katia Ricciarelli ha nominato Delia Duran.

I nominati sono: Delia Duran, Giucas Casella e Soleil Sorge. Tra loro, il pubblico sceglierà il preferito, che sarà candidato a un posto in finale.

Cos’è successo nella puntata del Grande Fratello Vip del 28 gennaio 2022

Nella trentottesima puntata del Grande Fratello Vip 2022, trasmessa venerdì 28 gennaio, due nuovi ingressi nella casa. I nuovi concorrenti sono Gianluca Costantino e Antonio Medugno. Giucas Casella, poi, ha perso il controllo e si è messo a urlare contro Nathaly Caldonazzo. Soleil si è emozionata perché ha avuto modo di rivedere Simba, la sua amata cagnolina. Delia e Alex Belli hanno fatto chiarezza sul loro modo di intendere l'amore. Kabir Bedi ha raccontato la dolorosa perdita del figlio che si è suicidato.