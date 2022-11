“GF Vip al sabato contro Ballando con le Stelle”, l’ipotesi di Canale 5 per dicembre Il GF Vip potrebbe tornare con un doppio appuntamento settimanale a metà dicembre: Fanpage.it ha appreso che il reality di Signorini potrebbe andare in onda con due puntate extra sabato 10 e 17 dicembre, sfidando Milly Carlucci al timone di Ballando Con Le Stelle.

A cura di Gaia Martino

Nelle prossime settimane il palinsesto di Canale 5 potrebbe subire alcune variazioni. Fanpage.it apprende che il Grande Fratello VIP potrebbe tornare in onda con doppio appuntamento settimanale a metà dicembre: oltre alla serata tradizionale del lunedì, potrebbero aggiungersi due puntate in diretta al sabato sera, precisamente il 10 e 17 dicembre. Alfonso Signorini potrebbe dunque sfidare Milly Carlucci al timone di Ballando con le Stelle.

Il GF Vip in prima serata sabato 10 e 17 dicembre

Aveva rallentato la corsa per lasciare spazio ai Mondiali di Calcio 2022 e alle festività natalizie, il GF Vip potrebbe andare in onda a sorpresa, a metà dicembre, con due puntate extra. La voce circolava da qualche ora sui social e come confermato a Fanpage.it il reality di Alfonso Signorini potrebbe tornare con il doppio appuntamento per sole due settimane, aggiungendo alla serata del lunedì sera quella del sabato. Dopo la chiusura di Tu Si Quel Vales 2022, Signorini potrebbe correre in soccorso con due puntate extra per riempire il buco nel palinsesto di Canale 5 e dare del filo da torcere a Milly Carlucci al timone di Ballando con le Stelle soltanto nel secondo appuntamento del sabato. Il 10 dicembre la competizione di ballo con Vip in gara potrebbe saltare per lasciare spazio ai quarti di finale dei Mondiali e tornare con la semifinale il 17 dicembre.

Quando finirà il GF Vip

La settima edizione del Grande Fratello Vip regala ogni settimana sorprese e nuove dinamiche. Colpi di scena, squalifiche ed eliminazioni flash hanno scritto le pagine dei primi mesi del reality condotto da Alfonso Signorini che due mesi circa dopo l'inizio ha aperto le porte di Cinecittà a nuovi concorrenti. L'edizione in corso potrebbe durare un mese in più rispetto lo scorso anno: TvBlog ha annunciato nelle ultime settimane che la finale sarebbe stata fissata per lunedì 3 aprile 2023.