GF Vip 2022, Barù è il quarto finalista: Manila e Sophie eliminate, in nomination Giucas e Jessica Barù è il quarto finalista del Grande Fratello Vip 2022. Nel corso della semifinale, che si è tenuta giovedì 10 marzo, sono state eliminate due concorrenti: Manila Nazzaro e Sophie Codegoni. La finale si terrà lunedì 14 marzo su Canale5.

Barù è il quarto finalista del Grande Fratello Vip 2022. I concorrenti in nomination che si contenderanno un posto in finale sono Jessica Hailé Selassié e Giucas Casella. Nella puntata di giovedì 10 marzo, la semifinale, poi sono state eliminate due concorrenti: Manila Nazzaro e Sophie Codegoni, entrambe sono state sconfitte al televoto da Barù, l'ex tronista di Uomini e Donne a seguito di un televoto flash. Attualmente, dunque, i concorrenti ancora in gara sono Delia Duran, Lulù Hailé Selassiè, Davide Silvestri, Barù, Giucas Casella e Jessica Hailé Selassié.

Chi è il quarto finalista del GF Vip 6

I finalisti sono stati chiamati a scegliere chi merita la finale tra Jessica, Sophie, Giucas e Barù. Delia Duran ha scelto Jessica. Lulù Hailé Selassié ha scelto Sophie. Davide Silvestri avrebbe voluto salvare Barù, ma quest'ultimo gli ha consigliato di scegliere Giucas e così, Silvestri ha premiato Casella che è nella casa da più tempo. Nessuno, dunque, ha salvato Barù. Il concorrente ha potuto scegliere chi sfidare al televoto. Ha scelto Sophie Codegoni. Nel televoto flash tra Barù e Sophie Codegoni ad avere la peggio è stata Sophie Codegoni. Barù è il quarto finalista del Grande Fratello Vip 2022, che si aggiunge a Delia Duran, Lulù Hailé Selassiè, Davide Silvestri.

Chi è uscito nella puntata del 10 marzo, le percentuali

Nel corso della semifinale del Grande Fratello Vip, si sono scontrati al televoto Manila Nazzaro e Barù. Ad avere la peggio è stata Manila Nazzaro. La domanda a cui gli spettatori sono stati chiamati a rispondere era: Chi vuoi salvare? Ecco le percentuali registrate dai due gieffini:

Barù ha ricevuto il 62% dei voti;

Manila Nazzaro ha ricevuto il 38% dei voti.

Chi sono i concorrenti in nomination

Il tempo delle nomination palesi e segrete è ormai finito. Dopo il risultato del televoto e del televoto flash, infatti, sono rimasti solo due concorrenti ancora nel limbo: Jessica Hailé Selassié e Giucas Casella. Così, i due concorrenti sono andati al televoto. Sarà il pubblico a decidere chi dei due sia meritevole di un posto in finale. Ricordiamo che l'ultima puntata si terrà lunedì 14 marzo.

Cosa è successo nella puntata del 10 marzo 2022

Nel corso della semifinale del Grande Fratello Vip, trasmessa giovedì 10 marzo, è stato proclamato il quarto finalista: Barù. Inoltre, Soleil Sorge ha avuto un confronto decisamente pacifico con gli inquilini della casa. Una volta arrivata in studio, poi, Alex Belli le ha regalato una collana. Manuel Bortuzzo ha raccontato i problemi della disabilità. Poi, Barù ha avuto uno scontro con Jessica, sembra che i Jerù siano giunti al capolinea.