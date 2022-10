George Ciupilan e la storia della sua infanzia al GF: “Non ho mai visto i miei genitori insieme” Nella casa del Grande Fratello Vip, il giovane tiktoker George Ciupilan ha raccontato la storia della sua infanzia: la separazione dei genitori, l’assenza della figura paterna e il nuovo inizio in Italia all’età di 8 anni con la madre.

A cura di Elisabetta Murina

Nella casa del Grande Fratello Vip, George Ciupilan si è lasciato andare al racconto della sua infanzia e del rapporto con i genitori. Nato in Romania e poi trasferitosi in Italia, il giovane tiktoker ha assistito alla separazione tra la madre e il padre e ha sofferto per l'assenza della figura paterna.

George Ciupilan racconta la sua infanzia

In giardino con Alberto De Pisis, George Ciupilan ha raccontato che, dagli 8 fino ai 17 anni, è cresciuto con il compagno della madre, che ora chiama "papà". Non ha mai visto i suoi genitori insieme perché si sono separati quando era molto piccolo: "Si sono separati quando io avevo un anno, mia mamma poi è partita per l'Italia e io ho vissuto con mia nonna. Non era un periodo bellissimo".

L'arrivo in Italia all'età di 8 anni per il giovane tiktoker ha significato un nuovo inizio perché la madre è diventata un punto di riferimento nella sua vita: "Mia mamma è diventata una figura presente, prima non avevo figure. Ero abituato a stare da solo, dentro di me mi mancavano quelle figure ma cercavo di non pensarci".

L'assenza di rapporto con il padre

Prima di entrare nella casa del Grande Fratello Vip, George Ciupilan aveva raccontato al settimanale Chi quale è il suo rapporto con il padre, oltre che la storia della sua infanzia vissuta tra la Romania e l'Italia, quando solo a 8 anni ha visto per la prima volta la madre: