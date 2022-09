George Ciupilan al GF Vip racconta la sua storia: “Io e mio padre non ci parliamo più” George Ciupilan è un concorrente del Grande Fratello Vip. Ha 20 anni, è un influencer ed è noto per aver partecipato a trasmissioni televisive come Il Collegio e La Caserma.

A cura di Daniela Seclì

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

George Ciupilan è un concorrente del Grande Fratello Vip. Ha 20 anni, vive a Milano ed è un influencer, noto anche grazie alla sua partecipazione al programma televisivo Il Collegio. Nella clip di presentazione, ha parlato brevemente del rapporto ormai del tutto inesistente con suo padre.

George Ciupilan, dal Collegio al Grande Fratello Vip

Il ventenne George Ciupilan si è raccontato, parlando del grande seguito di cui gode sui social e dei programmi televisivi a cui ha partecipato: "Ho più di 2 milioni di follower sui vari social. Mi piace questo mondo, sono egocentrico e mi aiuta anche tanto con le ragazze, devo dire. Forse qualcuno si ricorda di me per il Collegio, la Caserma. Ho fatto veramente di tutto. Ho fatto casini, ho litigato".

Con il padre non ha più un rapporto

George Ciupilan, poi, ha parlato della sua famiglia, dalla separazione dei genitori all'assenza di un rapporto con il padre: "Io sono nato in Romania. Mamma e papà non andavano tanto d'accordo. Infatti quando avevo un anno, si sono separati. Fino a sei anni sono stato con mia nonna. Poi ho visto per la mia prima volta, mia madre a otto anni, che all'insaputa di mio padre mi ha portato in Italia. In Italia è iniziata la mia seconda vita. I rapporti con mio padre? Adesso praticamente non ci parliamo più. Dopo tutto quello che ho passato, questo è il mio riscatto". Nei mesi scorsi, aveva raccontato al settimanale Chi: