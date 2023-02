Gegia dopo la cancellazione dall’albo: “Ho chiuso i social, contro di me scritte cose terrificanti” Gegia, radiata dall’albo degli Psicologi, lamenta il trattamento ricevuto dopo l’uscita dalla Casa del Grande Fratello Vip: “Questa vicenda mi ha volto turbato. Ho chiuso i miei profili social perché sono stata massacrata”.

A cura di Stefania Rocco

La partecipazione al Grande Fratello Vip ha avuto per Gegia strascichi che mai si sarebbe aspettata quando, da concorrente, ha accettato di partecipare al reality show condotto da Alfonso Signorini. Quando nella Casa di Cinecittà è esploso il caso Marco Bellavia, Gegia è stata una di quelle più duramente contestate dal pubblico a casa che, di fronte alla possibilità di eliminarla attraverso la nomination, ha deciso di interrompere la sua avventura. Ne è seguita la cancellazione dall’Albo degli psicologi, notizia arrivata a diverse settimane di distanza dalla sua eliminazione. “Credo che sia improprio parlare di cancellazione perché io non sono iscritta all’albo. O meglio, sono stata iscritta sono per un anno”, confessa Gegia al Corriere, “Da quando ho preso la laurea, nel 2002, mi sono iscritta all’Ordine solo nel 2022 perché c’era il Covid e io stavo a casa più del tempo necessario, ma non ho mai esercitato. Mi sono laureata in Psicologia perché amo studiare, conoscere. Quando per me arrivò un momento di crisi, mio ​​padre, cardiologo, mi spronò a laurearmi. Ho studiato Lettere, Storia del teatro, mi sono poi iscritta a Psicologia ed ho preso la laurea, ma non per lavorare”.

Gegia: “Sono stata convocata nella sede dell’Ordine”

“Mi hanno mandato una e-mail, ma prima sono stata convocata nella sede dell’Ordine dove mi hanno rivolto domande che, a mio avviso, non avevano nulla a che vedere con la psicologia e con la psicoanalisi”, racconta ancora l’attrice ricordando la convocazione ricevuta, a seguito della quale è arrivata la decisione di cancellarla dall’albo, “Non avendo fatto la Scuola di specializzazione, io non posso psicanalizzare le persone. Al limite avrei potuto insegnare, ma non fare la psicologa. Quindi, se io non esercito la professione e non sono iscritta all’Ordine non so perché si parla di cancellazione. Non ho mai avuto l’obiettivo di esercitare, anzi, sono io che vado a farmi psicanalizzare da sempre. La laurea mi è servita per poter frequentare i convegni, ma solo per un interesse personale, non professionale. In particolare mi appassionano le problematiche dell’età evolutiva, approfondendo le mie conoscenze sui comportamenti delinquenziali dei minorenni”. “Questa vicenda mi ha turbato molto perché sentirsi dire tante cattiverie non è bello”, commenta ancora l’ex concorrente del GF Vip:

Vedersi additata come colpevole di chissà che cosa non è piacevole perché non credo di avere mai fatto nulla di male. Sui social sono stata massacrata, tant’è che ho chiuso tutti i miei profili. Hanno scritto cose devastanti. Ci sono persone frustrate, forse anche malate, che scrivono delle cose terrificanti. […] Con Marco Bellavia siamo amici. Lui stesso si è detto disponibile a scrivere una lettera all’Ordine degli psicologi spiegando che io non gli ho fatto niente. Ma gli ho detto di no.

Il rapporto tra Gegia e Marco Bellavia

Secondo Gegia, il rapporto con Bellavia continuerebbe a essere buono. Ritiene, inoltre, che quanto fatto nella Casa non sarebbe stato meritevole delle accuse ricevute: