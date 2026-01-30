Gaffe al TG3, Maryna scambiata per Serena Brancale: la foto dell’imitazione nel lancio su Sanremo

Piccolo incidente per il TG3. Durante l'ultima edizione del telegiornale, il conduttore Paolo Pasi stava aggiornando i telespettatori sulle ultime novità relative al Festival di Sanremo 2026. Dopo aver confermato che Achille Lauro affiancherà Carlo Conti e Laura Pausini nella co-conduzione della seconda serata, il giornalista ha lanciato un servizio dedicato a Serena Brancale, attesa all'Ariston con il brano "Qui con me". "Si prepara a tornare all'Ariston anche Serena Brancale, con un brano più introspettivo", ha annunciato Pasi. Peccato, però, che mentre pronunciava queste parole, sul monitor alle sue spalle sia comparso il volto di Maryna.

Lo scambio di persona e la reazione di Maryna

La foto utilizzata dalla regia del TG3 ritraeva infatti la nota influencer durante una delle sue performance a Tale e Quale Show, proprio mentre vestiva i panni e il trucco di Brancale. Uno scambio di persona che non è sfuggito ai telespettatori più attenti e, soprattutto, alla diretta interessata. Maryna ha ripreso il frammento del telegiornale pubblicandolo sui suoi social e commentando la vicenda con la sua solita ironia: "È tutto vero, hanno messo la mia foto al posto della Brancale! E comunque, se vi servisse una controfigura per Sanremo, io ci sono".

Il precedente: quando il TG1 confuse Aka7even

Non è la prima volta che i telegiornali Rai incappano in "scivoloni" simili quando si parla di Sanremo e volti della musica. Un precedente riguarda il TG1, che in passato confuse il cantante Aka7even (ex volto di Amici) con un altro giovane artista. In quel caso, durante un servizio sui Big in gara, venne mostrata l'immagine dell'attore Stefano Scala, scatenando l'immediata reazione ironica del cantante sui social: "Ragazzi mi dovete dire chi è quella persona messa al posto mio? Non sono io, mi dovete dire chi è", scrisse. Il filmato, anche in quel caso divenne virale in poche ore, dando vita a quello che sarebbe diventato il primo vero "caso" della prossima edizione del Festival. Tanto da spingere la stessa redazione del TG1 a pubblicare una story di "scuse" verso i due artisti.