Gaffe del TG1 durante l’annuncio dei Big di Sanremo 2026, in foto con LDA non è Aka7even: “Chi è quello?”

Il Tg1 durante l’annuncio dei Big di Sanremo 2026 ha sbagliato foto di Aka7even. L’artista napoletano, che duetterà alla kermesse con LDA, ha commentato l’errore in una story: “Chi è quella persona al posto mio?”. Si tratta di Stefano Scala, giovane attore.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Durante l'annuncio dei Big del Festival di Sanremo 2026 di Carlo Conti oggi, domenica 30 novembre, il TG1 – che ha mostrato le foto degli artisti scelti accanto ai loro nomi, durante l'elenco del conduttore e direttore artistico – ha sbagliato la foto di Aka7even, artista che duetterà sul palco dell'Ariston insieme a Luca D'Alessio alias LDA. E così al Tg1, accanto all'artista, figlio di Gigi D'Alessio, è comparsa l'immagine di un altro ragazzo.

Il cantante partenopeo, Luca Marzano all'anagrafe, ex di Amici, ha commentato l'errore nella grafica in un video pubblicato su Instagram. In una story rivolta ai fan, ha chiesto informazioni sul ragazzo comparso in foto, accanto a LDA, al posto suo. "Ragazzi mi dovete dire chi è quella persona messa al posto mio? Non sono io, mi dovete dire chi è" ha dichiarato divertito, aggiungendo la grafica comparsa al telegiornale.

"Quello non è il mio amico" ha aggiunto LDA nel video postato tra le stories. La pagina ufficiale del Tg1 ha aggiunto poco fa una story nella quale chiede scusa all'artista: "Scusa, Aka7even, e Stefano Scala".

Chi è il ragazzo comparso al Tg1 al posto di Aka7even

Quello comparso al posto di Aka7even è Stefano Scala, attore esordiente che ha recitato nel film uscito nel 2025, Risotto Western, disponibile su Prime Video. Il giovane, classe 2002, e anche lui napoletano come l'artista in gara a Sanremo con LDA, ha così scherzato su Instagram dopo aver ricevuto la segnalazione dell'errore del Tg1: "Andiamo insieme Aka7even", e poi ancora "Si, sono pronto per Sanremo 2026. Il duro lavoro ripaga sempre. Credete nei vostri sogni, forza Sanremo".

Dopo quanto accaduto, Aka7even ha aggiornato il suo profilo Instagram, cambiando anche la sua immagine del profilo: al posto di quella scelta in precedenza, ha aggiunto una foto di Stefano Scala. Tra i commenti al post Instagram di Spettacolo Fanpage, sono comparsi quelli di LDA, Aka7even e Stefano Scala che hanno scherzato insieme sull'errore del Tg1. "Ora so chi è" ha scritto l'artista napoletano, "Ormai abbiamo fatto amicizia", ha aggiunto LDA.