Francesco Giorgino: “La nuova Rai è più pluralista. TeleMeloni? Non esiste” Il giornalista intervistato da Libero racconta: “Chi parla di TeleMeloni compie un eccesso di semplificazione. Nella nuova Rai nessuno ha licenziato nessuno”.

La stagione è ormai nel pieno, ma ancora si parla di TeleMeloni e "licenziamenti". Sulle pagine di Libero, lo fa Francesco Giorgino che ormai è il nuovo volto del servizio pubblico nella seconda serata del lunedì: "Chi parla di TeleMeloni compie un eccesso di semplificazione. Nella nuova Rai nessuno ha licenziato nessuno", spiega. Si tratterebbe del tempo che passa, un cambiamento fisiologico: "Parlerei di un'evoluzione naturale. Dopo anni e anni era arrivato il momento di cambiare".

Le parole di Francesco Giorgino

Francesco Giorgino sembra aver sposato pienamente la nuova linea editoriale del servizio pubblico (e come potrebbe essere diversamente, considerato che ha un programma come XXI Secolo?) e al quotidiano diretto da Daniele Capezzone spiega:

Dopo anni e anni di Tg1 era arrivato il momento di cambiare e l’ho fatto prima andando a fare il vicedirettore della Direzione Offerta informativa, e poi, da maggio scorso, assumendo la direzione dell’Ufficio Studi della Rai, incarico che ho accettato con entusiasmo anche per la mia attività accademica in Luiss. A seguire i vertici aziendali mi hanno anche chiesto di tornare in video e così mi sono messo al lavoro per disegnare questo nuovo programma che è appunto XXI secolo.

"La Rai di destra? È una semplificazione politica"

Si parla degli addii eccellenti che ci sono stati prima dell'inizio della nuova stagione: "Nessuno ha licenziato nessuno. Il management aziendale ha solo deciso di aggiungere volti, programmi e sensibilità nuove, senza togliere chi già lavorava. È questo ciò che fa la ricchezza del servizio pubblico televisivo. Non ci sono state epurazioni in questa stagione. Chi è andato via lo ha fatto per una propria rispettabile scelta individuale. Chi parla di TeleMeloni opera un eccesso di semplificazione. Come avviene spesso in questi casi, si producono suggestioni senza interpretare davvero a fondo la realtà". E sulla vicenda del sindacato UniRai, sindacato considerato "di destra", Giorgino spiega: "È un’altra semplificazione politica, direi. L’evento di presentazione di UniRai ha visto la partecipazione di esponenti di centrodestra, ma anche di centrosinistra e del M5S. Il convegno è stato concepito e condotto come una grande occasione di riflessione su presente e futuro del servizio pubblico".