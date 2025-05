video suggerito

Francesca Rettondini: "Alberto Castagna mi chiese di sposarlo ma dissi no, tra noi era uno scontro continuo" Ospite a La Volta Buona, Francesca Rettondini ha parlato dell'amore con Alberto Castagna a vent'anni dalla sua morte. L'attrice e conduttrice gli disse di no quando lui le chiese di sposarlo: "Non ci siamo mai incrociati, prima volevo io e lui non voleva. Poi viceversa".

A cura di Sara Leombruno

Quella tra Alberto Castagna e Francesca Rettondini fu un'intensa storia d'amore, che poi si trasformò in una grande amicizia, come tutti e due hanno sempre affermato. Ospite nello studio de La Volta Buona, l'attrice e conduttrice ha svelato un retroscena sul loro rapporto, durato circa otto anni. Lui le chiese di sposarlo, ma lei disse di no in un primo momento: "Non ci siamo mai incrociati, prima volevo io e lui non voleva. Poi viceversa".

Le parole di Francesca Rettondini su Alberto Castagna

Rettondini e Castagna erano una coppia molto amata e, molte volte, per catturare l'attenzione dei paparazzi frequentavano luoghi dove facilmente avrebbero potuto essere rintracciati. A spiegarlo è stata la stessa attrice, che a Caterina Balivo ha confessato: "Alberto amava l'attenzione, lui lanciò più volte il nostro rapporto ai giornali dicendo che ci saremmo sposati. Io lo chiamai e dissi: ‘Ma quando? Io non ne so niente".

A domanda diretta se avrebbe risposto di sì a un ipotetico matrimonio: "A un certo punto, in un momento particolare, gli dissi di no. Dissi: ‘Troppo facile, adesso'". Successivamente, però, cambiò idea: "Non ci siamo mai incrociati, prima volevo io e lui non voleva. Poi viceversa. È stato uno scontro continuo".

"Mi impedirono di stare al suo capezzale"

In un'intervista al settimanale Oggi che risale a fine febbraio 2025, Rettondini spiegò che dopo la scomparsa dell'ex compagno impiegò "dieci anni per riprendersi". Nel 1998, il conduttore dopo un’operazione subì la rottura di un doppio aneurisma all'aorta toracica. "Sono sempre stata al suo capezzale giorno e notte", le parole dell'attrice. Secondo quanto ha raccontato, però, dopo un po' le impedirono di andarlo a trovare:

Dopo un lungo periodo sono riuscita con un escamotage a mettermi d’accordo con la nostra collega e amica Doriana Patanè, che riuscì ad andare a trovarlo con scritto sul palmo della mano “Franci ti ama”, così da rincuorarlo e fargli sapere che io ero sempre vicino a lui. Quando è stato dimesso dopo la lunga degenza, però, lui decise di tornare a casa dall’ex moglie, lasciandomi così con un dolore ancora più immenso di quello sofferto durante la malattia.