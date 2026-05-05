Elena Santarelli: “Una collega mi chiese com’era Bernardo Corradi, le dissi che sapevo che c’era stata a letto”

Non accenna a placarsi l’eco delle dichiarazioni di Elena Santarelli in merito al passato sentimentale del marito, Bernardo Corradi. Dopo aver ammesso nello studio di Francesca Fagnani di aver passato ore a scorrere una lista di ex che comprendeva donne di tutte le reti televisive, è tornata sull'argomento ospite di Caterina Balivo nella puntata de La Volta Buona del 5 maggio. La showgirl ha rivelato un aneddoto inedito su una collega che avrebbe provato a prenderla in giro, ignorando che lei fosse a conoscenza di ogni dettaglio del suo passato con l'ex calciatore.

Il "caso" della rubrica telefonica di Bernardo Corradi

Tutto nasce da un banale problema tecnico ai tempi in cui Corradi giocava in Inghilterra. Santarelli ha raccontato come sia entrata in possesso dell'agenda del marito: "Ero all'inizio della mia relazione con Bernardo, ero a Manchester e il mio telefono non funzionava. Lui ne aveva due quindi me ne dà uno, metto la mia sim e il telefono mi chiede di sincronizzare i numeri e io dico sì". Da quel momento, la showgirl ha deciso di affrontare la questione a viso aperto con il compagno, pretendendo assoluta trasparenza sul suo passato: "Gli ho chiesto di dirmi tutte quelle con cui era stato, perché quando le incontrerò io devo sapere, non perché glielo devo dire, ma perché non devono prendermi in giro quando le vedo". Una scelta dettata non dalla volontà di rivangare il passato, ma dal desiderio di non farsi trovare impreparata davanti a sorrisi di circostanza.

Elena Santarelli nello studio di Belve

Il confronto con la collega: "Un po' falsetta"

L'episodio più emblematico riguarda però l'incontro ravvicinato con una donna del mondo dello spettacolo, descritta dalla showgirl come una "collega non notissima, una colleguccia, che non lavora più tanto, meno di me sicuro". La donna in questione l'avrebbe fermata per strada fingendo una curiosità ingenua su suo marito:

La incontro per strada e mi dice: ‘Sono così felice che sei con Bernardo, ma com'è?'. Io penso: tu ci sei stata, perché me lo chiedi? Insisteva, e dico: ‘Scusa un po', perché insisti se ti ha rimesso su un taxi alle quattro del mattino?'. Non si fa tra donne, io lo sapevo che lei c'era stata e non c'è nulla di male nel passato di mio marito, ma allora non provocarmi a chiedermi com'è, sei un po' falsetta.

Secondo il racconto di Santarelli, la provocazione della collega sarebbe stata un inutile tentativo di metterla in imbarazzo, ignara del fatto che la showgirl avesse già "schedato" ogni precedente frequentazione dell'attuale ct del Milan.