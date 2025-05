video suggerito

A Uomini e Donne Francesca lancia una scarpa col tacco contro Giovanni, lo scontro acceso: "Fai schifo" Scontro acceso a Uomini e Donne: nella puntata di oggi Francesca, prima di chiudere definitivamente la conoscenza con Giovanni, gli ha lanciato una scarpa contro. "Bugiardo, sei uno stron*o", le accuse al Cavaliere.

Nella puntata di Uomini e Donne oggi Francesca e Giovanni hanno litigato animatamente: la Dama del parterre over, durante lo scontro, ha tirato una scarpa contro il Cavaliere seduto davanti a lei. Al centro della discussione l'interesse del napoletano per Marilù.

Lo scontro tra Francesca e Giovanni

Il blocco dedicato a Francesca e Giovanni è iniziata con il racconto della Dama che ha raccontato a Maria de Filippi: "È partito da Napoli, è venuto a Bracciano sotto il mio ufficio. Abbiamo parlato, mi ha fatto una sorpresa. Non mi è mai stato indifferente, è stato un gesto che ho apprezzato. Mi sono data una possibilità andando contro me stessa, contro tutto. Non mi sono lasciata andare a un rapporto fisico. Tutta la settimana abbiamo fatto videochiamate di tre ore, anche col figlio. Lui al di fuori è tutt'altra persona. Io sarò stupida, ma ci casco". Subito dopo, però, la conduttrice le ha mostrato il video del ballo che Giovanni ha fatto con Marilù, dama alla quale ha confessato all'orecchio: "Sei sempre stata il mio sogno proibito, stasera ci vediamo?". Giovanni dopo il ballo aveva dichiarato a Francesca il suo interesse per Marilù. In studio, allora, la dama "terza incomoda" ha commentato l'accaduto: "Sapevo che Giovanni aveva un interesse per me, ho sempre rifiutato il suo numero perché non ho interesse e perché ha atteggiamenti che non mi piacciono. Ho sbagliato ad accettare il tuo numero. Giovanni è sempre stato gentile con me, l'ho voluto ringraziare. Ho rifiutato il suo invito fuori". L'ha interrotta Giovanni per accusarla di essere stata poco chiara sul suo disinteresse: "Fino a ieri sera ci siamo dati la buonanotte, abbiamo fatto videochiamate come fossimo due conoscenti. Non abbiamo 15 anni, abbiamo un'età. Poi sei sparita".

Il lancio della scarpa: "Fai schifo, bugiardo"

Davanti alle dichiarazioni di Giovanni, Francesca ha sbottato: "Fa proprio schifo quest'uomo. È indecente. Mi hai fatto un corteggiamento spietato, ti sei autoinvitato a casa". Il Cavaliere ha risposto sostenendo di averle sempre fatto presente il suo interesse per Marilù, ma la Dama ha continuato a urlargli contro: "Bugiardo, stai prendendo per il cu*o me e tutti. Ti blocco e ti tiro una scarpa". Dopo avergli lanciato contro il suo decolletè, ha continuato: "Te l'avevo detto che l'avrei fatto, sei uno stron*o". Giovanni ha ribadito la sua versione ma Francesca ha chiuso definitivamente la conoscenza: "Questa persona non sa cosa vuole, fa le sceneggiate, lui è questo".