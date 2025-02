Francesca Rettondini a 20 anni dalla morte di Alberto Castagna: “Mi allontanarono da lui impedendomi di stare al suo capezzale”

video suggerito

A cura di Daniela Seclì

Il 1° marzo 2005 ricorre il ventesimo anniversario della morte di Alberto Castagna. Il noto conduttore televisivo si è spento a 59 anni per un'emorragia interna. Francesca Rettondini, oltre a condividere con lui diversi programmi televisivi da Stranamore a Bellissima, ebbe una lunga relazione con il conduttore. In un'intervista ha dichiarato: "Dopo la sua scomparsa ho impiegato dieci anni per riprendermi".

Francesca Rettondini e la relazione con Alberto Castagna

Francesca Rettondini ha rilasciato un'intervista al settimanale Oggi, in edicola da giovedì 27 febbraio. La cinquantatreenne ha spiegato di avere fatto fatica a metabolizzare l'assenza del suo compagno: "Ho impiegato dieci anni per riprendermi dopo la sua scomparsa: non vuol dire dimenticarlo ma almeno allontanare i ricordi più dolorosi". Ha ricordato Alberto Castagna come un uomo intelligente e preparato, ma anche con un'innata simpatia. Riusciva sempre a farla ridere. Amava le cose semplici, come ritrovarsi con gli amici, cantare con loro o raccontare barzellette: "Alberto era un intrattenitore in tv e fuori".

La malattia di Alberto Castagna

Nel 1998, Alberto Castagna ebbe gravi problemi di salute, nel corso dei quali Francesca Rettondini fece il possibile per stargli accanto: "Nel 1998, dopo un’operazione che aveva rimandato a lungo, subì una complicazione importante: rottura di un doppio aneurisma all'aorta toracica. Da lì interventi su interventi che lo hanno messo a dura prova. Sono sempre stata al suo capezzale giorno e notte". Secondo quanto ha raccontato, tuttavia, a un certo punto le impedirono di andarlo a trovare:

Da un momento all’altro Alberto non mi vide più e io sono sicura che si fosse chiesto dove fossi finita. Dopo un lungo periodo sono riuscita con un escamotage a mettermi d’accordo con la nostra collega e amica Doriana Patanè, che riuscì ad andare a trovarlo con scritto sul palmo della mano “Franci ti ama”, così da rincuorarlo e fargli sapere che io ero sempre vicino a lui. Quando è stato dimesso dopo la lunga degenza, però, lui decise di tornare a casa dall’ex moglie, lasciandomi così con un dolore ancora più immenso di quello sofferto durante la malattia.

Francesca Rettondini, tuttavia, non appena ha potuto, ha fatto vedere ad Alberto Castagna che aveva conservato tutti i ritagli di giornale che parlavano della sua degenza in ospedale e tutti i quaderni in cui sfogava il suo dolore:

Grazie a questo Alberto ha capito col tempo cosa avessero fatto gli altri “scavando” una distanza tra noi e, al contempo, quanto io tenessi a lui. Non ci siamo mai veramente lasciati, c’era un bene sincero e profondo…Finché non ha avuto quell’emorragia interna la sera del 1° marzo 2005.