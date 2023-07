Flavio Insinna perde L’Eredità dopo cinque stagioni, l’anno prossimo non avrà programmi in Rai A partire da gennaio 2024 sarà Pino Insegno a sostituire a L’Eredità Flavio Insinna. Il conduttore romano, per la prima volta dopo più di dieci anni, non avrà programmi da condurre.

A cura di Andrea Parrella

La promozione dei palinsesti Rai 2023-2024 avvenuta lo scorso 7 luglio a Napoli ha decretato una serie di verdetti per la nuova Rai che sarà. Tra i grandi assenti della prossima stagione, ad esempio, c'è Flavio Insinna. Il presentatore, reduce da un quinquennio alla guida de L'Eredità, lascerà la conduzione del quiz pomeridiano di Rai1 a Pino Insegno, che subentrerà a partire dalla nuova edizione del prossimo gennaio.

L'Eredità a Pino Insegno da gennaio

Un avvicendamento che si potrebbe quasi definire fisiologico, viste le cinque edizioni alla conduzione di uno dei programma più popolari della Tv italiana. Il però è un'altra evidenza, ovvero che dal prossimo anno Flavio Insinna, almeno al momento, non risulta avere altri programmi da condurre. Al momento il nome di Insinna è previsto per l'autunno, con il film per la Tv La stoccata vincente, che lo vede protagonista con Alessio Vassallo ed Elena Funari. Nulla per quel che riguarda nuovi progetti di conduzione e, se si considera la chiusura prevedibile de Il Cantante Mascherato, che nella prossima stagione non ci sarà, per Insinna non si ripeterà nemmeno l'esperienza da giudice nel programma di Milly Carlucci.

Insinna in prima serata con Techetechetè

Un'evoluzione anomala per il percorso di un volto che, al netto delle opinioni personali, è divenuto indiscutibilmente un nome di punta della Rai, molto amato dal pubblico. Non è chiaro se la scelta di abbandonare L'Eredità sia stata unilaterale da parte dell'azienda, o frutto di una decisione consensuale delle parti, di certo c'è che dopo la conduzione degli speciali di prima serata di Techetechetè quest'estate, quattro prime serate dedicate ad approfondimenti su grandi personaggi della musica italiana, dall'anno prossimo Flavio Insinna non avrà un programma da condurre per la prima volta dopo dieci stagioni.