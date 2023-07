Techetechetè Show in prima serata su Rai 1 con Flavio Insinna: quando inizia Techetechetè Show ha una data ufficiale. Lo show che ripropone i più bei ricordi di casa Rai andrà in onda in prima serata, su Rai Uno, con Flavio Insinna alla conduzione dal 25 agosto, per tre settimane: ecco tutti i protagonisti.

A cura di Gaia Martino

Techetechetè è pronto per la prima serata di Rai Uno. Il programma in onda in access prime time in ogni estate pesca tra le teche della Rai ed è seguito da milioni di italiani ogni giorno. Partito lo scorso mercoledì 7 giugno con lo speciale dedicato a Pippo Baudo, dal 25 agosto andrà in onda in prima serata con Flavio Insinna alla conduzione. Per tre settimane il presentatore – che ha lasciato il posto de L'Eredità a Pino Insegno – ripercorrerà il lungo cammino di tre grandi della musica e della tv italiana in un Techetechetè inedito.

Gli speciali di Techetechetè in prima serata

Le puntate di Techetechè Show andranno in onda in prima serata su Rai 1 a partire da venerdì 25 agosto per 3 settimane. Il programma, condotto da Flavio Insinna, offrirà il ritratto di tre giganti dello spettacolo e della musica italiana: Gianni Morandi, Claudio Baglioni e Fiorello. I telespettatori ripercorreranno un viaggio nei luoghi del cuore dei personaggi, accompagnati da una selezione accurata di repertori rari e preziosi provenienti dalle Teche Rai. Sono previsti, inoltre, altri due appuntamenti che saranno collocati nel palinsesto invernale.

Le parole di Flavio Insinna

Si era già parlato di un Techetechetè Show che sarebbe dovuto partire, però, a fine luglio. La novità prevedeva anche che lo speciale sarebbe andato in onda per sei settimane, non tre: gli altri appuntamenti saranno collocati nel palinsesto invernale. "Non farò il conduttore, mi piace più l’immagine della porta girevole, dell’attore narratore che dopo 7-8 minuti che vedi e ascolti quell’intervista, quel duetto, quell’unplugged che non ricordavi entra e dice: ecco, a quel concerto poi è successo questo e il racconto riparte dalle nostre meravigliose teche": queste le parole di Flavio Insinna riguardo il nuovo impegno televisivo, riportate da TvBlog.