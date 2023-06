Il primo Techetechetè 2023 riparte con Pippo Baudo: colpisce l’omaggio a Raffaella Carrà Da questa sera, mercoledì 7 giugno 2023, il programma che pesca tra le teche della Rai è cominciato con un grande omaggio a Pippo Baudo.

È ripartito Techetechetè, l'estate può ufficialmente iniziare. Da questa sera, mercoledì 7 giugno 2023, il programma che pesca tra le teche della Rai è cominciato con un grande omaggio a Pippo Baudo, in occasione del suo 87esimo compleanno. Tra i tanti momenti, ha colpito il "Soca Dance" ballato a Fantastico 90 con Raffaella Carrà e Maurisa Laurito. Più di cinquant'anni di carriera, il sogno di diventare direttore d'orchestra, Pippo Baudo invece diventò conduttore emigrando giovanissimo da Catania a Roma, innamorato dello spettacolo. Negli anni '60 esordisce tra quelli che erano già grandi: Corrado, Alberto Lupo, Mike Bongiorno. Tutto documentato e riportato dalla prima puntata di Techetechetè, ripartito col botto.

Le prossime puntate

Le prossime puntate di Techetechetè di questa nuova edizione saranno invece dedicate ai ricordi di Anna Magnani (quest'anno ricorrono i 50 anni dalla morte), di Raffaella Carrà, di Sergio Endrigo, Lelio Luttazzi (che quest'anno avrebbe compiuto 100 anni), di Gino Landi, di Raffaella Carrà, di Mariangela Melato e di Alberto Sordi, a vent'anni dalla morte. Ci saranno anche omaggi allo Zecchino d'Oro e a Cristina D'Avena. Tra le puntate tematiche, anche quella dedicata ad Alessandro Manzoni, per i 150 anni dalla morte. Ci sarà uno speciale tutto su I Promessi Sposi, compresa la parodia del Trio Marchesini, Solenghi, Lopez.

Le puntate speciali in prima serata

Ma l'edizione 2023 di Techetechetè sarà davvero speciale perché c'è una grande novità: sei puntate speciale in onda in prime time da Flavio Insinna. Si chiamerà Techetecheté Show andrà in onda da metà luglio, al sabato sera. Flavio Insinna sarà conduttore in esterna, visitando i luoghi cui saranno legate le puntate monografiche. Per ora, sono state annunciate puntate dedicate a Claudio Baglioni, Gigi Proietti e Gianni Morandi.