Fiordaliso al GF: “Letizia deve stare lontana da me altrimenti sbotto. Giuseppe? Gioca sporco” Fiordaliso al GF ieri sera ha commentato i percorsi dei suoi inquilini. La concorrente senza troppi giri di parole ha detto la sua sul percorso di Mirko, “È venuto dentro tutto così e poi adesso è sotto un palo. Ma dai, ma stai a casa e risolvi i tuoi problemi”. Poi su Letizia Petris: “Spero non mi chieda più niente perché sbotto. Quindi tenetemela lontana”.

Fiordaliso nella casa del Grande Fratello ieri sera ha detto la sua sul percorso di alcuni suoi inquilini. Secondo il suo parere Giuseppe Garibaldi, con la lettera per Beatrice Luzzi, avrebbe fatto un "gioco sporco" che ha penalizzato Valentina, eliminata dal televoto. Su Letizia Petris: "Tenetemela lontana. Mi parla sempre delle stesse cose".

Le parole di Fiordaliso

Fiordaliso, pseudonimo di Marina Fiordaliso, nella casa del GF ieri si è lasciata andare a diverse considerazioni riguardo i suoi inquilini. "Se è uscita Valentina è perché l’altro ha giocato sporco per rimanere qui dentro (riferendosi a Giuseppe, ndr). Sì, ho detto anche questa cosa nella mia sfuriata in confessionale" ha dichiarato a Rosy, Jill e Giselda. "Anche la storia che ha scritto la lettera per Beatrice. Non sarebbe mai voluto uscire e le ha provate tutte, per me è un po' giocare sporco…". La cantante ha continuato:

Poi c’è il sergente (Angelica, ndr). Non l’ho mai vista lavare un piatto, dicono che cucina. Si ok, ma cucina per se stessa, per Paolo. Al massimo aggiunge due zucchine per tutti. Parla in continuazione del suo Rick. E basta dai. Capisci? E mi pare Mark Caltagirone.

Tra i concorrenti da lei citati anche Mirko Brunetti che "è venuto qui come il tentatore ma ha sempre Greta qua. Ma sta a casa tua allora". "È venuto dentro tutto così e poi adesso è sotto un palo. Ma dai, ma stai a casa e risolvi i tuoi problemi. Io qui voglio divertirmi, a casa non ho nulla" ha continuato.

Le parole su Letizia

Fiordaliso, poi, parlando con Rosy Chin, ha detto la sua anche su Letizia Petris. "Mi sono anche stancata di proteggere Letizia perdonami, ma proprio basta. Spero non mi chieda più niente perché sbotto. Quindi tenetemela lontana. Mi parla sempre delle stesse cose. Ha 25 anni, ma vivi e smettila con queste paranoie. Forse sono io terra terra, vado con il cuore e l'istinto. Questa è venuta qui con uno fuori che la faceva star male già mesi fa e ora piange e si dispera. Se deve giocare che giochi e si butti. Stasera ne ho una per tutti! Domani in puntata mi fanno fuori tutti", la parole.