Grande Fratello, Valentina Modini eliminata: chi sono i nominati della quindicesima puntata Valentina Modini è stata eliminata dal Grande Fratello nella puntata del 30 ottobre. In nomination quattro concorrenti: Beatrice Luzzi, Alex Schwazer, Fiordaliso e Giselda Torresan.

A cura di Elisabetta Murina

Valentina Modini è stata eliminata dal Grande Fratello nella puntata del 30 ottobre. In nomination quattro concorrenti: Beatrice Luzzi, Alex Schwazer, Fiordaliso e Giselda Torresan. Un appuntamento, quello del realtà di Alfonso Signorini, ricco di emozioni e nuove vicende: Grecia Colmenares ha riabbracciato il figlio Gianfranco Pelegri, mentre Garibaldi si è reso protagonista di una caduta di stile nei confronti di Beatrice Luzzi. Spazio poi al racconto della storia personale di Vittorio.

Chi è uscito nella puntata del 30 ottobre 2023, le percentuali

A dover lasciare definitivamente il Grande Fratello, nella puntata del 30 ottobre, è stata Valentina Modini. "Lady Fagiana", così come è conosciuta sui social, è stata la meno votata dal pubblico e ha perso al televoto contro altri quattro concorrenti, Beatrice Luzzi, Massimiliano Varrese, Giuseppe Garibaldi e Grecia Colmenares. Ecco le percentuali di voto:

Beatrice Luzzi: 35%

Grecia Colmenares 20%

Giuseppe Garibaldi:: 19%

Massimiliano Varrese: 17%

Valentina Modini: 9%

Chi sono i concorrenti in nomination

Come ogni puntata, anche nella diretta del 30 ottobre 2023 è arrivato il momento delle nomination, divise tra palesi e segrete. A farle nel segreto del confessionale sono stati Garibaldi, Grecia e Ciro, che hanno votato rispettivamente Alex, Massimiliano e Vittorio. Sempre lontano dagli occhi degli altri inquilini, anche Anita, Paolo, Angelica e Giampiero hanno fatto i loro nomi: Beatrice i primi tre, mentre Giselda l'ultimo.

Quanto a quelle palesi, fatte in Superled, Beatrice ha mandato al televoto Alex, mentre Fiordaliso ha fatto il nome di Mirko. Lui, a sua volta, ha scelto Giselda, mentre Vittorio e Massimiliano hanno fatto il nome di Fiordaliso. Giselda, Jill, Alex, Rosy e Letizia hanno mandato in nomination Beatrice. I concorrenti più votati, a rischio eliminazione, sono quindi Beatrice, Giselda, Fiordaliso e Alex.

Cosa è successo al GF: le news dell'ultima puntata del 30 ottobre 2023

La puntata del 30 ottobre del Grande Fratello è stata ricca di emozioni. Alfonso Signorini ha cominciato trattando il complicato rapporto tra Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi. Il ragazzo si è reso protagonista di una caduta di stile quando il conduttore gli ha chiesto se a letto con l'attrice di gioco. "Dipende da che tipo", è stata la sua risposta. L'attrice in questi ultimi giorni si è avvicinata a Massimiliano Varrese, che ha fatto sapere di vederla in modo diverso dopo il confronto che hanno avuto. Spazio poi all'incontro tra Grecia Colmenares e il figlio Gianfranco, che non vedeva da quattro anni, e al racconto della storia personale di Vittorio Menozzi, il quale si sente colpevole di non saper amare.