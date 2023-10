Massimiliano Varrese vicino a Beatrice Luzzi: “Dopo il confronto ora la vedo in modo diverso” Uscire dalla bolla della Casa sembra che abbia fatto bene ad entrambi per rivalutarsi. “Il fatto di essere uscita con Massimiliano ha ridimensionato tutto”, spiega Beatrice. “Aspettavo che lui si distendesse da settimane”. Intanto Giuseppe, ferito: “Penso di essere stato manipolato da lei”.

Il Grande Fratello è tutto di Beatrice Luzzi e Massimiliano Varrese. Dopo scontri colossali, i due concorrenti sembrano aver ribaltato completamente le carte in gioco. Da nemici ad amici, forse amanti? Chi può dirlo. Nel frattempo la Casa ha diversi dubbi a riguardo e molti inquilini sono pronti a scommettere che non sia altro che il frutto di una sceneggiatura.

Com’è cambiato il rapporto tra Massimiliano e Beatrice

I primi segnali di cedimento, dopo la guerra, sono arrivati quando Varrese ha pianto lacrime amare per Hedici Baci. In quel caso Beatrice si è rivelata una valida allettata, una spalla sulla quale piangere, per lo meno. È stato però il confronto avuto in studio durante l’ultima puntata ad aver ribaltato completamente la situazione. Uscire dalla bolla della Casa sembra che abbia fatto bene ad entrambi per rivalutarsi. “Il fatto di essere uscita con Massimiliano ha ridimensionato tutto”, spiega Beatrice. “Aspettavo che lui si distendesse da settimane”. Versione confermata da Varrese: “Dopo il confronto in studio ho visto davvero Beatrice in un modo diverso, come una collega, ma questo non significa provarci”, ha messo in chiaro lui. Eppure in molti nutrono sospetti sulla loro rinnovata intesa, primo fra tutti Giuseppe Garibaldi, che è stato messo in un angolo da Beatrice.

Le ferite nell’orgoglio di Giuseppe Garibaldi

Giuseppe è infatti profondamente ferito e nutre risentimento per Beatrice, forse anche in virtù del fatto che ora si trova a televoto. A quanto apre l’attrice gli avrebbe assicurato che avrebbe messo in campo tutte le armi a lei a disposizione per far sì che l’opinione del pubblico cambiasse su di lui. “Lei mi ha voluto portare all’autodistruzione, penso di essere stato manipolato da lei”, si è sfogato in settimana. “Se esco, pago tutta l’Italia perché voti contro di lei”, ha fatto sapere. D’altronde il giudizio di Beatrice su di lui è completamente cambiato. Dopo giorni di avvicinamento, ora di Giuseppe dice “è un’anima primitiva” e sceglie di metterlo in un angolo. Infelice, ad ogni modo, l’uscita di lui che poco prima ha fatto a proposito della loro intimità. “Tu e Beatrice parlavate di giochi sotto le coperte?”, ha chiesto Signorini. “Giochi? Dipende dal tipo”.