Grecia Colmenares abbraccia il figlio Gianfranco Pelegri al GF, perché non lo vedeva da 4 anni

Grecia Colmenares ha riabbracciato il figlio Gianfranco Pelegri che non vedeva da 4 anni. La produzione del Grande Fratello ha fatto in modo che l’attrice potesse riabbracciare il figlio in diretta televisiva, regimando alla donna un momento di fortissima emozione. Madre e figlio sono rimasti lontani per quasi 4 anni.

Perché Grecia Colmenares non vedeva il figlio da 4 anni

Era stata Grecia, qualche settimana fa, a spiegare nella Casa che la distanza dal figlio era da attribuire al Covid che aveva impedito ai due di spostarsi per potersi ritrovare e alla crisi presidenziale vissuta dal Venezuela che aveva reso difficile al figlio ottenere il passaporto.

Grecia Colmenares: “Mio figlio nato quando ero all’apice del successo”

Prima di incontrare il figlio, Grecia ha raccontato il primo incontro con Marcelo Pelegri, suo ex marito e padre di suo figlio: “Stavo girando l’ultima scena prima delle vacanze di Natale. Vidi nello specchio questo ragazzo bellissimo che giocava con due bambini. Ho pensato fosse sposato e mi sono girata. Dopo un po’, mi ha telefonato, si è presentato come il mio vicino e mi ha chiesto di parlare. Ci siamo dati appuntamento a gennaio perché io dovevo partire. Sei mesi dopo eravamo sposati”. Da quel legame è nato il figlio Gianfranco:

Mio figlio Gianfranco è nato in un momento molto bello della mia carriera. Dovevo cominciare una soap opera ed ero già incinta. Con l’aiuto di suo padre e della nonna, sono riuscita a girare due telenovelas mentre lui era piccolissimo. Giravo tre ore al giorno e poi tornavo a casa per dargli il latte.

La lettera di Gianfranco Pelegri e l’ingresso nella Casa del GF

Alfonso Signorini, prima di svelare a Grecia l’ingresso nel figlio nella Casa, ha voluto far recapitare all’attrice una lettera scritta da Gianfranco: “Ciao mamma. Sai che mi piace di più comunicare dal vivo, soprattutto in questa situazione. Voglio dirti che sono orgoglioso di te e sono elice che stai facendo quello che ti piace. Ti stai facendo anche degli amici veri. I tuoi fan hanno l’occasione di vederti per la prima volta per come sei davvero. Mi piacerebbe essere lì ma ho degli impegni e non posso. Sono orgoglioso di te. Continua a fare quello che stai facendo. Non permettere a nessuno di remarti contro. L’Italia ti ama. Continua a essere come sei”. Poco dopo, a sorpresa, il 31enne ha fatto il suo ingresso nella Casa. Lacrime e abbracci tra i due che si sino rivisti di fronte alle telecamere dopo anni di lontananza. Prima di andare via, Gianfranco ha raccomandato alla madre di non innamorarsi di alcun coinquilino nella Casa: “No, non mi piacerebbe si fidanzasse con qualcuno nella Casa. Vittorio? È stato molto carino con mia madre, così come Beatrice ma basta così”.