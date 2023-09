“Federico Rossi nel cast del Grande Fratello”: il cantante rompe il silenzio Federico Rossi ha commentato la notizia che lo vedrebbe nel cast della nuova edizione del Grande Fratello: “Grazie, ma non lo sapevo”.

A cura di Gaia Martino

Federico Rossi con una Instagram story pare abbia smentito la sua partecipazione alla prossima edizione del Grande Fratello. Con tono sarcastico ha risposto all'indiscrezione riportando la notizia lanciata da Dagospia e rilanciata da Trash Italiano: "Grazie, ma non lo sapevo".

Le parole di Federico Rossi sul GF

Nella story condivisa poche ore fa, Federico Rossi ha rotto il silenzio riguardo una sua presunta partecipazione alla nuova edizione del Grande Fratello che quest'anno vedrà nel cast Vip e Nip nella stessa Casa. La notizia lanciata da Dagospia parlava di un ingresso del cantante, "magari non da subito", nella casa di Cinecittà ma stando alla dichiarazione, pare che il diretto interessato abbia smentito. "Ah, non lo sapevo. Grazie Trash Italiano che mi informa di queste cose", le parole scritte a corredo dell'indiscrezione.

Eppure, stando alle ultime, sembrava che Rossi avesse anche sostenuto il provino e sarebbe stato messo in stand by dalla produzione in attesa di una conferma. Al momento in ogni caso il cantante sarebbe in piena attività musicale: ha infatti presentato nelle ultime ore il nuovo singolo, Fiore sulla luna.

Il nuovo cast del Grande Fratello

Ci sono ancora molti punti interrogativi sul nuovo Grande Fratello che in tv porterà un'ondata di novità. Vip e Nip dovranno convivere insieme nella casa di Cinecittà e nel cast sarebbero state scelte solo determinate figure. Tra queste ci sarà senza dubbio l'attrice, ex protagonista della soap opera Vivere, Beatrice Luzzi che ha recentemente confermato la sua partecipazione. Il primo concorrente è stato reso ufficiale lo scorso 22 agosto: Alex Schwazer, atleta protagonista della docuserie Netflix che racconta il suo percorso agonistico e la squalifica per doping, è stato presentato insieme ad Alfonso Signorini. “Io ci sarò se mi promettete che mi potrò allenare”, ha spiegato nel video. “E io ti prometto che ti seguiremo giorno per giorno in questo allenamento che sarà molto tosto, perché tu possa finalmente partecipare alle gare di qualifica”, ha assicurato Signorini.