Alex Schwazer si allenerà nella Casa del GF per Parigi 2024, Signorini: “Ti seguiremo ogni giorno” Alex Schwazer è il primo concorrente ufficiale del nuovo Grande Fratello. Lo annuncia l’atleta con un video social registrato al fianco di Signorini, che gli promette di potersi allenare nella Casa di Cinecittà. “Ti prometto che ti seguiremo giorno per giorno in questo allenamento che sarà molto tosto”.

A cura di Giulia Turco

Alex Schwazer è il primo concorrente ufficiale del nuovo Grande Fratello che, come annunciato, tornerà su Canale 5 in versione nip. La partecipazione dell’atleta è la sua prima in assoluto in un reality show, ma arriva a pochi mesi dall’uscita della docuserie Netflix che racconta il suo percorso agonistico e la squalifica per doping che stroncò la sua carriera. Nonostante l’archiviazione del caso nel 2021, l’immagine pubblica del maratoneta è rimasta segnata dallo stima.

Schwazer si allenerà al GF per le Olimpiadi di Parigi

Dalla squalifica per doping alle Olimpiadi di Pechino del 2008 sono passati oltre 15 anni, ma l’atleta non ha mai perso la voglia di marciare né quella di redimersi dallo stigma sociale che ha segnato la sua carriera. Già da qualche tempo infatti aveva iniziato a manifestare la sua intenzione di qualificarsi alle Olimpiadi di Parigi 2024, anno in cui la sua squalifica andrà a decadere. È disposto a tutto pur di provarci, anche ad allenarsi niella Casa più spiata d’Italia e Alfonso Signorini è pronto a sostenerlo. È con un video comparso profili social del GF che l’atleta ha confermato la sua presenza al fianco del conduttore, a Cortina: “Io ci sarò se mi promettete che mi potrò allenare”, spiega. “E io ti prometto che ti seguiremo giorno per giorno in questo allenamento che sarà molto tosto, perché tu possa finalmente partecipare alle gare di qualifica”, assicura Signorini.

I concorrenti nel cast del nuovo GF

Il cast della nuova edizione del reality è al completo e, al fianco di concorrenti comuni come sappiamo ci saranno anche alcuni volti noti. Per il momento si può parlare soltanto di indiscrezioni, visto che i nomi verranno snocciolati nel corso dei prossimi giorni. Nelle ultime ore è spuntato il nome di Beatrice Luzzi, attrice conosciuta in tv per il suo ruolo di Eva Bonelli nella Soap Vivere, ma anche per aver recitato ne I Cesaroni e tante altre fiction. Secondo TVBlog e Davide Maggio potrebbe entrare nella casa anche la cantante Fiordaliso e si vocifera di Ciro Petrone, attore di Gomorra, oltre che di Massimiliano Varrese. Dagospia invece ha fatto il nome di Giampiero Mughini.