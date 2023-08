Beatrice Luzzi e lo spoiler sulla sua partecipazione al GF Vip, la conferma dell’attrice È stata Beatrice Luzzi, con un video, a confermare la sua partecipazione alla prossima edizione del Grande Fratello Vip. L’unico concorrente confermato dalla produzione, per il momento, resta Alex Schwarzer.

A cura di Stefania Rocco

Beatrice Luzzi conferma la sua partizione al Grande Fratello Vip con un video finito sui social. L’attrice, ex protagonista della soap opera Vivere, è incappata in uno spoiler relativo al suo ingresso nella Casa di Cinecittà da protagonista dell’edizione che prenderà il via su Canale5 a partire dal prossimo settembre.

La conferma di Beatrice Luzzi

“Cari amici e care amiche”, ha fatto sapere l’attrice nel video postato in rete, “So che è uscita la notizia ancor prima di digerirla. O meglio, di definirla. Così è. Cosa posso dire? Pregate per me”. Un’ammissione in piena regola che arriva prima dell’ufficialità comunicata, in genere, attraverso i canali social del reality show condotto da Alfonso Signorini. Beatrice prenderà parte alla prima edizione del GF Vip che ha visto intervenire direttamente l’amministratore delegato Mediaset Pier Silvio Berlusconi sulla scelta del cast. Niente trash, personaggi famosi alternati a persone comuni, bando alla volgarità e spazio alle storie: sono state queste le linee guida volute da Berlusconi, linee che il reality si appresta a seguire. Per rafforzare il concetto, inoltre, il vie presidente della rete ha puntato su Cesara Buonamici, giornalista che sarà opinionista unica di questa edizione.

Alex Schwarzer concorrente confermato dal Gf Vip

Per il momento, l’unico concorrente ufficializzato dalla produzione del Gf Vip e dal conduttore Alfonso Signorini è l’atleta Alex Schwarzer. Il marciatore entrerà nella Casa e, di fronte alle telecamere di Cinecittà, porterà avanti l’allenamento propedeutico alla partecipazione alle Olimpiadi di Parigi 2024. Olimpiadi alle quali, salvo modifiche dell’ultima ora, non potrà partecipare per effetto della squalifica ricevuta nell’agosto 2016 perché trovato positivo al doping. Un’accusa che l’atleta ha sempre contestato e che, nel 2021, ha visto il tribunale di Bolzano dargli ragione per “non avere commesso il fatto”. Una sentenza che non ha avuto effetto alcuno sulla squalifica subita da Schwarzer.