Federico Rossi nel cast del GF, l’ultima volta nella Casa era stata per Paola Di Benedetto

A cura di Giulia Turco

Il cast di Vip e non Vip è stato composto, il nuovo Grande Fratello 8 sta per iniziare. Non è escluso che diversi concorrenti, come al solito, possano fare il loro ingresso nella Casa a scaglioni, dunque non dal giorno zero, per capire se e come inserirli nel contesto di gioco. Tra questi ci sarebbe anche Federico Rossi, il cantante ex memento del duo Benji & Fede.

Le voci sulla partecipazione di Federico Rossi

A lanciare l’indiscrezione su un suo possibile ingresso a Cinecittà è Dagospia, secondo il quale il cantante avrebbe sostenuto il provino e sarebbe stato messo stand by dalla produzione in attesa di una conferma. Al momento Federico Rossi è in piena attività musicale, ha di recente presentato il suo ultimo album capitanato dal singolo Maledetto Mare e ha fatto discutere per il bacio inaspettato ad una fan sotto al palco di Rimini. Che la sua vita privata stia per essere messa sotto ai riflettori del Grande Fratello? Niente è escluso. “La nuova edizione del Grande Fratello debutterà, con parecchie novità, lunedì 11 settembre. Sono stati svelati gli otto concorrenti vip (o presunti tali) che entreranno nella casa più spiata d’Italia, ma gira vice che potrebbero non essere gli unici nominati”, scrive Dagpspia. "C’è chi assicura la presenza nel cast, magari non da subito, del cantante Federico Rossi, noto per il duo Benji e Fede. Prima o poi varcherà la porta rossa?”.

L’ultima volta nella Casa per l’ex Paola Di Benedetto

La prima e ultima volta che Federico Rossi era apparso al GF era stato nel corso dell’edizione Vip del 2020, vinta dalla sua dolce metà di allora Paola Di Benedetto. “Sei la mia vincitrice”, aveva scritto via social il cantante annunciando di aspettare a braccia aperte l’ex Madre Natura fuori dalla Casa. Le aveva inviato un videomessaggio romanico, con cui le aveva promesso di riconquistala dopo diverse rotture e turbolenze sentimentali. Le aveva persino dedicato una canzone, per dimostrarle il suo amore. Ora, i due sono distanti da tempo, ma dopo la rottura definitiva sarebbero rimasti in ottimi rapporti di amicizia. Sarà Paola a dispensargli, nel caso, ottimi consigli.