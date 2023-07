Federico Rossi bacia una ragazza nel pubblico al Tim Summer Hits, un grande classico delle popstar Federico Rossi bacia una ragazza nel pubblico del Tim summer hits mentre canta Maledetto mare. Il video diventa virale, c’è chi ipotizza un momento organizzato, ma non è altro che un grande classico delle giovani popstar ai loro concerti.

Il bacio sul palco ha più volte caratterizzato i concerti di grandissimi performer come il nostrano Cesare Cremonini o l'internazionale Robbie Williams. E ancora Enrique Inglesias, Maluma, Miley Cyrus e il re del pop, antesignano del genere, Michael Jackson.

Chi ha vissuto più di un concerto di Robbie Williams nelle arene gremite ha potuto constatare che il momento dedicato alla canzone Come Undone fosse sempre caratterizzato dal coinvolgimento di una fan sul palco, con annesso bacio e abbraccio lungo quasi quanto l'intera canzone. A dir poco peculiare, fosse solo perché non inserito in un live, fu il red carpet bollente che travolse Enrique Iglesias a Las Vegas lo scorso settembre: staccare la fan dalle sue labbra risultò un'impresa per la popstar che intanto stava tardando nel suo ingresso all'evento. Per non parlare della ragazza che salì sul palco di Kiev e coronò il sogno romantico con il suo idolo, portando a casa anche foto e video di migliaia di altre fan presenti.

Memorabili i video, e i ricordi lasciati alle sue fan, in cui Michael Jackson sulle note di She's out of my life coinvolgeva puntualmente una delle ragazze delle prime file. Difficile portarle via subito dopo, c'è chi accusò un malore dovuto alla disperazione del distacco dal mito che fino a un minuto prima non avrebbero mai immaginato di poter nemmeno sfiorare.