Tim Summer Hits 2023, la scaletta del concerto a Roma su Rai2: cantanti e orari Domenica 25 giugno comincia il Tim Summer Hits 2023, in onda su Rai 2, con Andrea Delogu e Nek alla conduzione. Tra gli ospiti grandi nomi della musica italiana. Dal backstage Gli Autogol, Ema Stokholma in collegamento da Rai Radio 2.

A cura di Gaia Martino

Domenica 25 giugno comincia il Tim Summer Hits 2023, la kermesse musicale che regala al pubblico i tormentoni estivi più amati del momento. Quest'anno ci sarà ancora Andrea Delogu alla conduzione ma con una novità al suo fianco. Al posto di Stefano De Martino sul palco dello show ci sarà Nek. In supporto ai conduttori, dal backstage, ci saranno Gli Autogol, il trio di Youtuber molto seguito sui social composto da Michele Negroni, Alessandro Iraci e Alessandro Trolli, detto Rollo, che accoglierà gli artisti prima e dopo le esibizioni nel dietro le quinte dello spettacolo. La prima puntata si svolgerà a Roma, da Piazza del Popolo, e andrà in onda su Rai 2. Vedrà sul palco grandi nomi della musica italiana come Annalisa, Angelina Mango, Elodie, Fedez, Irama, Rkomi, Marco Mengoni.

I nomi dei cantanti al Tim Summer Hits 2023 in Piazza del Popolo

Il Tim Summer Hits 2023 domenica 25 giugno vedrà sul palco grandi nomi della musica italiana, da ex di Amici di Maria de Filippi, di X Factor, ad artisti diventati famosi anche a livello internazionale. Questi tutti i nomi: Achille Lauro e Rose Villain, Annalisa, Angelina Mango, Articolo 31, Clara, Colapesce Dimartino, Elodie, Emma, Fabio Rovazzi e Orietta Berti, Fedez, Francesca Michielin, gIANMARIA, Irama e Rkomi, Marco Mengoni, Max Pezzali, Merk & Kremont, Tananai, Marracash, M¥SS KETA, Mr.Rain, Paola & Chiara, Pinguini Tattici Nucleari, Raf, Renga e Nek, Sangiovanni, The Kolors, Tony Effe.

Dove vedere la prima puntata di Tim Summer Hits e a che ora

Il Tim Summer Hits 2023 andrà in onda su Rai 2 e in contemporanea su Rai Radio 2 in prima serata. Nel corso della puntata, infatti, saranno numerosi i collegamenti con il box della radio che sarà presieduto, come ormai da tradizione, da Ema Stokholma. Sarà possibile seguire l'evento anche in streaming, collegandosi al sito di Rai Play.