Federico Rossi al Tim Summer Hits: la Rai censura il bacio con la ragazza in prima fila Il video del bacio di Federico Rossi ad una fan in prima fila al Tim Summer Hits è diventato virale sui social, ma durante la messa in onda del concerto il momento è stato censurato. La Rai, a quanto pare, si è schierata con chi ha ritenuto il gesto del bacio poco consono, nonostante fosse un grande classico acchiappa consensi delle popstar.

A cura di Giulia Turco

Un semplice bacio ha attirato tutte le attenzioni su Federico Rossi, il cantante di Maledetto Mare diventato protagonista di una delle serate del Tim Summer Hits per via di una dedica speciale ad una fan in prima fila. Il video del bacio è diventato virale subito dopo la serata, registrata alcuni giorni fa a Rimini, ma andata in onda solo ieri sera domenica 30 luglio su Rai 2, dove il momento del bacio è stato censurato.

Cosa è andato in onda su Rai 2 e cosa è accaduto realmente

Su Twitter, durante la messa in onda della puntata della kermesse musicale di Rimini su Rai 2, non si è fatto altro che discutere del bacio censurato di Federico Rossi alla sua fan del cuore. Il pubblico che si aspettava di potersi gustare nuovamente il momento, che come si nota dai video su TikTok è stato ripreso dalle telecamere della Rai, è rimasto a bocca asciutta. Dopo la sua performance sulle note di Maledetto Mare infatti, Federico Rossi scende dal palco e raggiunge la prima fila del pubblico. Come si nota al minuto 02:03 della puntata in streaming caricata su RaiPlay, il cantante si avvicina alla ragazza, ma il bacio è solo lasciato intendere, mentre è evidente pochi secondi dopo dalle immagini degli smartphone che hanno ripreso la scena e che compaiono nel montaggio. La Rai si è schierata con chi ha ritenuto il gesto del bacio poco consono, nonostante fosse un grande classico acchiappa consensi delle popstar.

Il commento di Andrea Delogu e la replica di Federico Rossi

A lasciare maggiormente interdetti gli spettatori però è il fatto che, pur avendo censurato il fatidico bacio, la produzione ha deciso di lasciare la parte in cui, al termine dell’esibizione Federico Rossi discute dell’accaduto con la conduttrice Andrea Delogu. “Grazie per la tua canzone. Ho visto che hai fatto una dedica molto speciale ad una tua fan, che adesso non so dov’è. Ah, è lì”, commenta la conduttrice. “Sì, sai, l’energia di questa serata ti può portare anche a questo. Io non lo sapevo. Lo show, l’esibizione può essere anche questo: lasciarsi andare”, è la replica del cantante. “Viva l’amore. Adesso sono una persona un po’ diversa quindi è tutto da scoprire anche per me”.

Federico Rossi ha spiegato a Fanpage.it chi era la ragazza

Stando a quanto ha raccontato Federico Rossi a Fanpage.it, dopo il concerto la ragazza ci ha tenuto a salutarlo personalmente. “I nostri occhi si erano già incrociati, dopo il concerto mi è venuta a salutare, era serena, credo sia stato un bel momento”, ha chiarito il cantante. “Mi ha dato una scossa emotiva che mi è piaciuta. Se la conoscenza sta proseguendo? Posso dirti che ci sono buone vibrazioni”.