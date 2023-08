Federica Masolin nuovo volto Sky della Champions League, c’è lei al posto di Anna Billò Con la ripartenza della Serie A e dei principali campionati europei, si riaccende il calcio di Sky Sport. Molte le conferme, con una novità sostanziale nel racconto della Champions.

A cura di Andrea Parrella

Il ritorno della Serie A è vicino, il weekend del 19-20 agosto segnerà infatti la ripartenza della massima competizione calcistica e scatta, ufficialmente, la stagione di Sky Sport, per la verità già iniziata con alcuni dei principali campionati esteri partiti la scorsa settimana. Molte conferme, ma soprattutto una novità che balza all'occhio, ovvero la promozione di Federica Masolin alla conduzione degli spazi dedicati alla Champions League, dove andrà a sostituire Anna Billò che lascia dopo alcune stagioni. La giornalista raddoppierà i suoi impegni, visto che è attualmente già il volto della Formula 1, ruolo che conserverà anche nei prossimi mesi.

Oltre 2500 partite per Sky Sport in una sola stagione

La programmazione calcistica di Sy Sport per la prossima annata si conferma ricchissima di appuntamenti, con oltre 2500 partite complessive da trasmettere per tutta la stagione. Dalla Serie A alla Serie B, passando per la Serie C, la Premier League inglese, la Ligue 1 e la Bundesliga tedesca, oltre alla German Cup. Sarà ancora Federica Lodi il volto del calcio internazionale negli studi pre e post della Premier League, della Bundesliga e della Ligue 1.

Federica Masolin la novità della stagione

Grande centralità, inoltre, per le coppe europee. Anche per questa stagione Sky trasmetterà 121 delle 137 partite di Champions League, compresi playoff di agosto, raccontati appunto daFederica Masolin, che presenterà gli appuntamenti con la massima competizione europea nello studio di Champions League Show. Con lei, in studio, Fabio Capello, Esteban Cambiasso, Alessandro Costacurta, Paolo Di Canio, Alessandro Del Piero. Oltre a questi diversi ospiti nel corso della stagione, tra cui anche Giorgio Chiellini, ma anche la coppia fissa Paolo Condò e Mario Giunta.

Josè Mourinho testimonial delle coppe europee

Il giovedì toccherà invece a Europa League e di Conference League, raccontate anche grazie all'ausilio della Diretta Gol. Leo Di Bello insieme a Margherita Cirillo si occuperanno della conduzione degli spazi dedicato. A suggellare il lancio delle tre competizioni europee ci sarà un ospite di rilievo per la promozione delle coppe europee, visto che Josè Mourinho sarà testimonial della campagna pubblicitaria di Sky.

Mourinho protagonista della campagna Sky

In estate spazio a Euro 2024

Si aggiungono alla programmazione di Sky le qualificazione a UEFA Euro 2024 che si svolgeranno in Germania. Si potranno vedere tutti i migliori incontri della fase a gironi (fino a novembre 2023) e dei playoff di marzo, ad eccezione delle partite dell’Italia (che invece saranno in esclusiva Rai), quindi le amichevoli e tutti i 51 match del grande evento europeo, 20 dei quali in esclusiva live su Sky, in programma dal 14 giugno al 14 luglio 2024.

Tante, poi, le conferme di volti e programmi rispetto alla scorsa stagione. Tra questi gli studi della Serie A, con Sky Calcio l’Originale al sabato sera condotto da Alessandro Bonan insieme a Gianluca Di Marzio, Alessandro Costacurta, Paolo Condò e Veronica Baldaccini. Tornano inoltre negli studi pre e post partita e nei programmi di approfondimento di SkySport24 le immagini salienti di tutte le gare di Serie A grazie agli SkyLights.

La domenica Giorgia Cenni continuerà a guidare la Casa dello Sport Day, per approfondire i temi del match delle 12.30 di Serie A, mentre Mario Giunta, con la partecipazione come ospite fisso di Fabio Tavelli, accompagnerà il pubblico negli anticipi del venerdì sera e nei posticipi del lunedì all’interno della Casa dello Sport Night, con alcuni dei telecronisti della squadra di Sky tra i quali Maurizio Compagnoni, Massimo Marianella, Riccardo Gentile, Andrea Marinozzi e Federico Zancan.

La domenica sera il weekend calcistico si chiude immancabilmente con Fabio Caressa e il suo Sky Calcio Club, che avrà come ospiti a rotazione Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Paolo Di Canio, Giancarlo Marocchi e, tra i giornalisti, Marco Bucciantini e Stefano De Grandis, oltre a diversi ospiti al tavolo. Allo spazio notizie ci sarà Federica Frola. Ampio spazio anche alla Serie B con i big match che si giocheranno negli anticipi del venerdì e nei posticipi del lunedì, raccontati nello studio itinerante live dagli stadi, condotto da Marina Presello. Marco Demicheli guiderà gli spazi sulla B del weekend.