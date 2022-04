“Farò Domenica In anche l’anno prossimo”, la rivelazione di Mara Venier a Jovanotti Durante l’intervista a Jovanotti, ospite per la prima volta di Domenica In, Mara Venier si è lasciata sfuggire un’anticipazione sulla prossima stagione del programma, rivelando che sarà ancora lei a condurlo.

A cura di Elisabetta Murina

Un inizio pieno di sorprese quello della puntata di Domenica In del 10 aprile. Mara Venier, padrona di casa dello show di Rai1, ha aperto il consueto appuntamento della domenica pomeriggio con un ospite d'eccezione, Jovanotti, che per la prima volta è si è raccontato nel suo studio. Un'intervista emozionante e divertente, con anche qualche gaffe e rivelazione inaspettata, come quella che "Zia Mara" si è lasciata sfuggire sul suo futuro.

Mara Venier tornerà alla guida di Domenica In l'anno prossimo

L'appuntamento di Domenica In con Mara Venier è una presenza fissa nel palinsesto di Rai1 ormai da diversi anni. E, stando alle parole della padrona di casa, sembra che continuerà a esserlo anche per la prossima stagione televisiva. Durante l'emozionante e imprevedibile intervista a Jovanotti, "Zia Mara", come ormai viene simpaticamente chiamata dal pubblico, ha rivelato che tornerà alla guida del programma. "Farò Domenica In anche l'anno prossimo, ormai l'ho detto pubblicamente", ha confessato scoppiando subito dopo a ridere, quasi incredula per quello che ha appena detto.

La gaffe di Jovanotti con Mara Venier

Non solo rivelazioni inaspettate, ma anche qualche gaffe durante l'intervista di Mara Venier a Lorenzo Cherubini, vero nome di Jovanotti. La conduttrice, quasi sorpresa, ha detto al suo ospite: "Che strano che non ci siamo mai incontrati". E Jovanotti ha prontamente replicato: "Io sto a casa con le mie figlie e poi vado in bicicletta, non vado molto in giro”.

Mara Venier intervista Jovanotti

In realtà Zia Mara gli ha teso quasi un tranello, un piccolo scherzo, mostrandogli subito dopo un filmato di un'intervista fatta quando il cantante era all'inizio della sua carriera. “Io manco mi ricordo di me lì, io rimuovo molto”, si è giustificato lui quasi per togliersi dall'imbarazzo. “Ci siamo incontrati anche un’altra volta, sai?”, ha incalzato di nuovo lei. E alla fine, Jovanotti ha chiuso scherzando e ammettendo di essersi dimenticato dei loro incontri precedenti: "Ok, vado via. Due figure così, vado via. Non mi ricordavo”.