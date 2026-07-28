Eugenio Colombo non perde tempo a Uomini e Donne Spagna: bacio appassionato con la dama over alla prima uscita

Eugenio Colombo è già protagonista a Uomini e Donne Spagna: l’ex tronista si è lasciato andare a un bacio spinto con la dama Carmen, del Trono Over, durante la loro prima uscita. La discussione in studio: “Sarà successo altro, lei gli ha chiesto di non dire nulla”.

A pochi giorni dal suo esordio a Mujeres y Hombres y Viceversa (la versione spagnola di Uomini e Donne), l'ex tronista Eugenio Colombo si è già ritagliato un ruolo da protagonista nel Trono Over. La prima esterna con la dama Carmen si è trasformata in un incontro intenso, tra baci appassionati e un rientro alle tre di notte che ha scatenato gli opinionisti iberici. Un approccio decisamente più spinto rispetto agli standard italiani, che conferma quanto i format spagnoli non abbiano paura di mostrare la passione senza alcuna remora.

Fanpage.it ha visionato il contenuto delle puntate spagnole: nel giro di poche registrazioni, il dj sembra essersi trasformato nel cavaliere più ambito dal parterre femminile. Ma a far discutere i social è stata la prima uscita con la dama Carmen: un'esterna che ha regalato alle telecamere momenti di trasporto fisico evidente, culminati in un bacio decisamente spinto che ha sollevato discussioni in studio.

La notte di passione e il dibattito in studio

Che tra i due la scintilla sia scoccata all'istante è parso chiaro a tutti, ma è stato il racconto di quanto accaduto a telecamere spente a dare il via alla discussione. Durante la puntata, infatti, è emerso che Carmen è rientrata a casa soltanto alle tre di notte dopo essere stata a casa del cavaliere. Un dettaglio che ha insospettito non poco gli opinionisti: "Non ci credo che è andata via così presto, lei gli avrà chiesto di non raccontare quello che è successo davvero tra loro". A spegnere la polemica – o forse ad alimentarla ulteriormente – ci ha pensato la stessa Carmen, che ha rivendicato la passione scoppiata con l'ex tronista: "Siamo stati in casa insieme. Siamo un uomo e una donna che hanno provato un'attrazione fisica non indifferente. Ma non si tratta solo di fisica, c'è anche una connessione mentale, altrimenti non saremmo stati così bene. Ci sono stati baci e abbracci, tutto in modo spontaneo".

L'approccio della tv spagnola: dove la passione non fa scandalo

Se in Italia le dinamiche di Uomini e Donne tendono spesso a mantenere una certa misura pudica, con contatti più espliciti spesso censurati o rimandati dopo settimane di frequentazione, in Spagna il registro narrativo dei dating show è radicalmente diverso. Per i format e i reality iberici, abbandonarsi alla passione fin dalle prime battute non rappresenta affatto un tabù né un motivo di scandalo per i telespettatori. L'approccio fisico, anche esplicito, è una cifra stilistica consolidata e del tutto usuale della televisione spagnola. Non sorprende quindi che Eugenio Colombo si sia subito adeguato al clima del programma locale, sfruttando a pieno ritmo le regole del gioco e lasciandosi andare senza le sovrastrutture o i freni inibitori a cui la TV italiana ha abituato il pubblico.

La storia con Francesca Del Taglia e il riscatto sul parterre iberico

L'intraprendenza mostrata dal cavaliere a Madrid sorprende solo chi non ne conosce il passato televisivo. Il dj è stato infatti uno dei tronisti più amati della storia recente di Uomini e Donne. Il suo nome è indissolubilmente legato a quello di Francesca Del Taglia, con la quale ha dato vita nel 2012 a una delle storie d'amore più seguite del Trono Classico. Quella nata sotto i riflettori di Maria De Filippi non si era rivelata una semplice parentesi mediatica, ma si era trasformata in una solida storia d'amore durata ben nove anni e coronata dalla nascita di due figli, Brando e Zeno. Dopo la rottura avvenuta nel settembre del 2022, Colombo ha deciso di voltare pagina e rimettersi in gioco.