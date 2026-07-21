L’ex tronista Eugenio Colombo torna a cercare l’amore in tv: sarà tra i protagonisti del trono over spagnolo

A quasi 15 anni dal suo trono a Uomini e Donne, Eugenio Colombo torna a cercare l’amore in tv. L’ex tronista è approdato su Telecinco per partecipare a Amor o lo que surja, una sorta di trono over in salsa iberica.

Sono trascorsi quasi 15 anni da quando Eugenio Colombo, seduto sul trono di Uomini e Donne, scelse Francesca Del Taglia davanti a un pubblico composto da milioni di spettatori. La relazione nata all’interno del dating show condotto da Maria De Filippi è proseguita per anni: i due, innamorati per un lungo periodo, si sono sposati nel 2013 e sono diventati genitori di due bambini, Brando e Zeno, nati rispettivamente nel 2014 e nel 2018.

Nel 2022 la loro storia è arrivata al capolinea e, mentre Francesca ha ritrovato l’amore qualche tempo dopo, Eugenio ha vissuto diverse brevi relazioni che non si sono mai trasformate in qualcosa di duraturo. Per questo motivo, nella speranza che la tv possa portargli fortuna come accaduto la prima volta, l’ex tronista ha deciso di tornare a mettersi in gioco sentimentalmente, ma questa volta lo ha fatto in Spagna.

Colombo è infatti approdato tra i protagonisti di Amor o lo que surja, programma in onda su Telecinco. Si tratta di una sorta di versione spagnola del trono over di Uomini e Donne, il celebre spazio del dating show di Maria De Filippi dedicato ai single over 35 che desiderano trovare l’amore. Il meccanismo della trasmissione è simile a quello italiano, con la differenza che questa volta Colombo sta provando a costruire una nuova vita sentimentale lontano dal suo paese. Il suo arrivo in studio ha immediatamente attirato l’attenzione delle donne presenti nel parterre, che lo hanno accolto con evidente interesse.

Emozionato per questa nuova esperienza, Eugenio ha ammesso di essere leggermente nervoso e si è anche scusato per il suo spagnolo ancora imperfetto. Riuscirà, come già accaduto anni fa in Italia, a dare una nuova svolta alla sua vita sentimentale grazie alla partecipazione a un dating show? Impossibile stabilirlo adesso ma con ogni probabilità questa nuova ondata di popolarità gli permetterà di farsi conoscere anche all'estero.